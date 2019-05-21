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الرئيسية | حوادث | مصدر أمني يوضح حقيقة إطلاق نار بالبيضاء

مصدر أمني يوضح حقيقة إطلاق نار بالبيضاء

مصدر أمني يوضح حقيقة إطلاق نار بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:25

أكد مصدر أمني أن الشريط الذي تم نشره أول أمس الأحد، ويظهر فيه أشخاص يواجهون عناصر الشرطة عند مزاولتهم لمهامهم، إنما يتعلق بتدخل أمني باشرته عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وذلك زوال يوم الخميس المنصرم.

ويتعلق الأمر، يضيف المصدر الأمني، بعملية أمنية كللت بتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار بالأقراص المهلوسة، غير أن أفرادا من عائلته وأصدقائه اعترضوا على عمليات التفتيش والخفر نحو مقر الشرطة لاستكمال البحث، فعمدوا إلى تعريض موظفي الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة، وهو ما اضطر معه أفراد الأمن لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق تسع رصاصات، من بينها سبع تحذيرية ورصاصتان أصابتا اثنين من المشتبه فيهم بإصابات متفاوتة الخطورة.

ومكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، يستطرد المصدر الأمني، من تحييد مخاطر وتهديدات المعتدين، قبل أن تسفر التحقيقات عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة مشاركين آخرين ممن ظهروا في الشريط، ليتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة؛ بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف 12 شخصا آخرين تم تشخيص هوياتهم الكاملة انطلاقا من التسجيلات الملتقطة.

يذكر أن البحث في هذه القضية عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي تعكف حاليا على تحديد أماكن المشتبه فيهم تمهيدا لضبطهم وتقديمهم أمام السلطة القضائية المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - حسيبو الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:34
السيبة هادي ولات فلبلاد .المرجو من رجال الامن أن لا تأخدهم شفقة و لا رحمة من هِؤلاء المجرمين.
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82
2 - أبو البر الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:35
اضربوهم بلا هوادة ، كل من يريد تخريب هذا البلد فليضرب بيد من حديد و الشعب وراءكم.
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77
3 - تبارك الله الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:39
شفت الفيديو في الحقيقة ان الحل الوحيد امام الشرطة هو اطلاق الرصاص على متل هؤلاء المجرمين و المنحرفين ان يموت 100 منحرف خير للمجتمع من قطرة دم رحل امن واحد تبارك الله عليهم و الله يعز بيهم بغينا جميع التدخلات تكون هاكدا و السيد لي صور الحادت مشكور لانه ساعد في ايصال الحقيقة للمغاربة. امضوا قدما ربي يحفظكم و خاصكم التشجيع بحالكم هما لي خاصهم يتخلصوا مزيا لانكم حاميين البلد
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85
4 - متابع الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:41
لماذا أحس أن البلاغ فيه تبرير لاستعمال السلاح! على الشرطة لاستعمال السلاح عند كل ضرورة بدون حرج. الكثير من المجرمين اصبحوا لا يخافون السجن و لا الشرطة، يجب المرور الى مستوى أعلى من تطبيق القانون و الحفاظ على هيبة الأمن و رجال الامن
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70
5 - عبد ربه الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:42
تحية تقدير واحترام لرجال الأمن
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65
6 - برافو الشرطة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:42
نعم و ألف نعم لإستعمال السلاح الوظيفي في وجه المجرمين ومن يقفوا إلى جانبهم و كلنا مع استخدام هدا السلاح في سبيل حماية رجل الامن و المواطن على حد سواء و الموت للمجرمين أينما كانوا
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64
7 - المهاجر الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:44
أقسم بالله العظيم كمهاجر ولدي أولاد ....افرح عندما اسمع أن الشرطة تستخدم السلاح الوضيفي لردع المجرمين اللدين يهددون حياة المواطنين الآمنين. ...سأقولها لكم من منبر هسبريس أن الجالية المغربية من أول اولياتها هو الأمن ....تم الأمن ...الكل يخاف على أولاده خصوصا عندما نرى في الأخبار المشرملون يعيتون فسادا في الارض ...
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48
8 - said11 الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:45
تحياتنا الخالصة لرجال الأمن على كل ما يقومون به من تضحيات لتحقيق الأمن و الطمأنينة في أوساط المجتمع المغربي.
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45
9 - كورباتشوف الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:45
تحية للامن الوطني على هذه الشجاعة يجب الضرب بقوة على الذين خربوا الشباب ولا يهمهم
مستقبل البلاد بل كل ما يهمهم هو الربح السريع والسهل بالاتجار في المخدرات و الاقراص المهلوسة ......
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43
10 - Adam الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:50
يجب أن تعطى صلاحيات اكثر لرجال الأمن و خصوصا عند تعاملهم مع تجار المخدرات و المجرمين حتى يحترم الشرطي المغربي كساءر رجال الأمن في الدول الامنه.
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37
11 - صابر الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:51
بشرية تضر ولا تنفع يجب الحكم عليهم باقصى العقوبات .
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33
12 - ولد السلوان الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:53
تحية كبيرة لرجال الشرطة نحن معهم ونشد على ايديهم لمحاربة واجتثات هذه الفيروسات التي تخرب عقول الشباب وصحتهم،ولو كانوا في دولة غربية لكانت الرصاصة الاولى الى الصدر
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36
13 - بلاد السيبة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 16:56
لو كان الحادث وقع في امريكا لكان عدد القتلى بعدد الرصاصات التحذيرية التي يطلقها الامن المغربي في الهواء وعندما يصل الحد في ذلك البلد الى مواجهة قوات الامن اثناء تدخلها لايقاف مبحوث عنه تاكد انك ميت و لن تجد من يساندك او يركب على قضيتك . للعلم فوزارة العدل الامريكية تصدر سنويا عدد الامريكيين الذين تتم تصفيتهم من طرف الشرطة في تقاريرها السنوية لانهم لم يمتثلوا لاوامر الشرطة .
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35
14 - الاسم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:01
حبذا لو كانت رصاصتان تحذيريتان و تسع رصاصات مباشِرة الى المشتبه فيهما، الرصاص ثم الرصاص...
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4
15 - لبيب ع وادي زم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:01
استعمال السلاح الناري لشل حركة الجانحين والمجرمين من اجل توقيفهم ، في حال عدم استسلامهم ومقاومتهم للسلطات الأمنية بعنف ، امر مشروع ، وعلى رجال الأمن ، الحرص على عدم استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس ، والشعور بالخطر المحدق للحياة الشخصية ، ولحياة الاخرين .
ولا تاخدنكم بالمجرمين شفقة ، والقرطاس فالراس ، والله المعين .
ومبروك للجيش والامن ، عيدهما الوطني .
الله الوطن والملك ، ولا مكان للمجرمين في وطننا .
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3
16 - amine الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:01
شاهدة الفيديو ، و الله لدمعت عيني من هول العمل الوحشي الذي قام به هذه المجموعة لتحرير المبحوث عنه
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3
17 - adil الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:05
الشرطة لم تبقا لها لا قيمة و لا هيبة ، الدولة تريد الفوضة بطريقة أو أخرى ، لما لا يثم تجهيز الشرطة بمسدسات كهربائية و سترات واقية ؟ و أم أن الدولة تترك المواطن يتقاتل فيما بينه ، كي لا يطالب بحقه من الثروة ، الوضع تأزم كثيرا
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-4
18 - akram الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:06
لي شاف لفيديو غادي إفهم أننا أصبحنا في دولة منكوبة ، لا قانون لا بشر واعي لا جيل صاعد يثلج الصدر
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2
19 - المصطفاوي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:10
تحية تقدير وإجلال لرجال الأمن الذين يسهرون على أمن المغاربة وسلامتهم من طنجة إلى الگويرة.
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1
20 - ولد حميدو الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:25
لا تسامح مع المتاجرين في حبوب الهلوسة ففي دول اخرى مثل مصر يتم تنفيد الاعدام في حقهم حتى انها رغم مشاكلها ليس فيها ظاهرة السيوف و العربدة لان القرقوبي من الاسباب الرءيسية لجراءم القتل و يمكل ان يقتل حتى عاءلته بدون شعور

الحل هو تشديد العقوبات و ليس ادخاله السجن ليبيع المخدرات هناك اما الحراس شحال قدهم ما يحضيو و خصوصا انه كان يدخل وسط الكسكس و البريوات و غير دلك اما الان بعد منع القفة اشتد عليهم الخناق
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3
21 - الخميس الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:29
على القضاء الآن أن يكون حازما حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل كما نطلب من رجال الأمن أن يوقفوا جميع من شارك ومن ازر هذه العصابة التى تخرب عقول أبناء الشعب.
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1
22 - خليلوفيتش الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:32
و الله ما عرفنا منين انشدو هاد لمغاربة نهار كيبان شي فيديو ديال شي واحد مطايف مع البوليس كينوض كلشي يبدأ يهضر على الحقوق و القانون وووو و نهار كيبان شي فيديو فيه القضية حامضة كيولي كلشي يهضر على السيبة و رجال الأمن خاصهم أيديرو خدمتهم. المهم الله ايصاوب و صافي.
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2
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