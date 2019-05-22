24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا" (5.00)

  2. غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا (5.00)

  3. الفضاء العام بين "المخزن" والمتطرفين (5.00)

  4. مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية (5.00)

  5. التبغ المهرّب يجرّ شخصا إلى التحقيق في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نقابة تعليمية تدين "تعنيف" والدي تلميذة لأستاذة

نقابة تعليمية تدين "تعنيف" والدي تلميذة لأستاذة

نقابة تعليمية تدين "تعنيف" والدي تلميذة لأستاذة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 22 ماي 2019 - 05:16

أدان المكتب الإقليميّ للجامعة الوطنيّة للتّعليم ـ التّوجّه الدّيمقراطيّ بتطوان، بقوّة، ما تعرضّت له (ش.د) أستاذة مادّة التّربيّة الإسلاميّة بالثّانويّة الإعداديّة "سادس نوفمبر"، مساء أمس الإثنين، من "اعتداء متكرّر همجيّ" من طرف أب وأمّ إحدى التّلميذات، حسب ما جاء في بلاغ له، معربا عن تضامنه المطلق واللّامشروط مع العاملات والعاملين بالمؤسّسة.

البلاغ الّذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه طالب المديريّة الإقليميّة بـ"تحمّل مسؤوليّتها في التّعاطي مع تفاقم ظاهرة الاعتداءات، وتوفير الحماية الأمنيّة والقانونيّة لنساء ورجال التّعليم، بالشّكل الّذي يمكّنهم من القيام بمهامّهم في ظروف جيّدة وآمنة"، مشيرا إلى أنّ على السّلطات المعنيّة كذلك "تفعيل المساطر، واتّخاذ كافّة الإجراءات والتّدابير الكفيلة بزجر وردع وتجريم كلّ من تسوّل له نفسه الاعتداء على نساء ورجال التّعليم، وانتهاك حرمة المؤسّسات التّعليميّة".

وكان أب وأمّ تلميذة تتابع دراستها بالمؤسّسة المذكورة اعتديا لفظيّا وجسديّا على أستاذة مادة التّربيّة الإسلاميّة، مساء أمس، خارج فضاء المؤسّسة وداخلها، وذلك أمام مرأى ومسمع المتعلّمات والمتعلّمين، والعاملات والعاملين بالمؤسّسة وطاقمها الإداريّ. ونقلت الضّحيّة إثر ذلك إلى المستشفى الإقليميّ "سانية الرّمل" لتلقّي الإسعافات الضّروريّة بعدما أغمي عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.