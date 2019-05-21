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الرئيسية | حوادث | أحكام سجنية ثقيلة تنتظر متورطين في ملف "خديجة الموشومة"

أحكام سجنية ثقيلة تنتظر متورطين في ملف "خديجة الموشومة"

أحكام سجنية ثقيلة تنتظر متورطين في ملف "خديجة الموشومة"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:30

تبدأ الثلاثاء محاكمة المتهمين في قضية احتجاز واغتصاب جماعي في حق الفتاة القاصر خديجة، القضية التي هزت الرأي العام في المغرب قبل أشهر ويلاحق فيها 13 متهما.

وحظيت خديجة (17 عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في غشت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.

ويمثل 10 متهمين أمام محكمة بني ملال في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح؛ بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين في 11 يونيو المقبل.

وأوقف هؤلاء المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له.

ويواجه بعض المتهمين تهما ثقيلة، منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية؛ بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب، حسب إبراهيم حشان، محامي خديجة.

وتصل عقوبة الاتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة.

وأوضح حشان لوكالة فرانس برس أن شخصين آخرين يشتبه في صلتهما بهذه القضية لازالا رهن التحقيق، في انتظار قرار قاضي التحقيق.

وأضاف حشان أن خديجة "أكدت كل تصريحاتها أثناء مواجهتها مع جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن "المشتبه فيهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق مع الشرطة، لكن جلهم تراجعوا عن تصريحاتهم عند قاضي التحقيق".

ولم تنزع خديجة بعد الوشوم التي تؤكد أن خاطفيها رسموها على جسدها، إذ يرتقب أن يطلب القاضي معاينتها عند مثولها أمامه؛ وقال والدها محمد إن "حالتها النفسية لازالت متدهورة"، مشيرا إلى أنها "لا تغادر بيت العائلة في أولاد عياد إلا للسفر خارج البلدة".

وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما، واجهت خديجة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع. وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة.

ودعت خديجة الفتيات إلى "التحلي بالشجاعة" وعدم التزام الصمت في حال تعرضهن لتجربة مماثلة، وذلك في حوار مقتضب مع وكالة فرانس برس في وقت سابق، وأضافت: "كنت أعرف أن الأمر سيثير ضجة بمجرد أن تقدمت بشكوى لدى الدرك، لكنني أريد ألا يتكرر ما وقع معي. أثق بالمحكمة وآمل أن أسترجع حقوقي وينال كل جزاءه".

وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى. وسجلت الدراسة أن 54.4 بالمائة من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.

وتبنى المغرب السنة الماضية، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، يشدد العقوبات في بعض الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - اعدلو هو اقرب للتقوى الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:48
الاعدام لكل مجرم متورط او السجن مدى الحياة ولا يُشفع له أبداً بعفو هذا هو العدل في حق المجرمين .
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55
2 - حداش الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:49
الي دار الذنب يستاهل العقوبة ،الأساس هو العدل ،والقانون فوق الجميع.
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44
3 - Lalla leila الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:08
هذه القضية ليست قضية عادية, لذلك يجب محاكمة هؤلاء المتوريطين المجرمين باشد العقوبات, لان تلك الوشوم ليت وشوما عادية و انما رموزا لها معنى معين و مواصفات و اسم الضحية ايضا و اسم المكان المنحدرة منه و توقيت وقوع الجريمة. لذلك من الضروري فك هذا اللغز و البحث و التدقيق في من كان وراء هذه الجريمة الشنعاء.
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35
4 - اكرم هيثم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:10
احدى المتخصصات المغربيات في الوشم اكدت ان وشم خديجة قديم وقد خرجت بتصريحات على اليوتيب ربما تدخل الجمعيات على الخط غير مسار المحاكمة العادلة والكل يعرف الجمعيات النسائية تضخم الامور ....والله اعلم وان تبثت في حقهم هذه التهم سأكون اول من يساند اقصى العقوبة في حقهم بل نطالب باعدام كل من سولت له نفسه المس بابنائنا وبناتنا
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31
5 - Madrid الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:14
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ياخد الحق لطفك يارب اللهم إسترنى فوق أرض وتحت الارض ويوم العرض عليك
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14
6 - كريم فرنسا الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:24
يجب إنزال أشد العقوبات على هؤلاء الوحوش الآذمية ، أي بشر هؤلاء ؟ مجرمون ، سفلة ، حقيرون...
أرجوا أن تكون الأحكام بحجم مُعاناة هذه الفتاة القاصرة .
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12
7 - hicham الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:27
طبعا كمغربي ادين كل عمل اجرامي ضذ اي شخص .لكن دعونا نناقش الامر بشكل واقعي لكي لا يتكرر .اين كان اب خذيجة الذي يمثل علينا دور الاب الفاضل.في كل شارع تجد فتيات مع فتيان يمارسون الفساد والاباء في مقاهي القمار والامهات امام تفاهة القنوات .وعندما تاتي بناتهم بمصيبة يقوم هؤلاء الاباء والامهات الفاشلون جميعا ومعهم جمعيات الريع واللافتات الكاذبة والكل يقتمص دور من ادوار الوطنية .هؤلاء المجرمون يجب محاكمتهم نعم لكن ايضا ذلك الاب الفاشل والام المتهاونة .كل فاشل يتزوج فاشلة ويلدون ويعتقدون انهم ابطال ويطلقون ابنائهم في الشارع يمارسون ويمارس عليهم .ولا حول ولا قوة الا بالله
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32
8 - الصراحة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:30
إذا التقى الكبت والجهل والظلم في دولة ما فاعلم أنك تعيش في غابة من أدغال إفريقيا أتعرفون من أوصل البلد لما هي عليه إنه العدل الذي نعيش فيه انها الديموقراطية التي نتغنى بها في المحافل الدولية نساءنا أصبحن لا تستطعن حتى الوقوف لوحدهن في الشارع
أعيش في أوروبا ولدي بنات في المدارس خارج المدينة التي أقطن فيها بستين كيلو ولم يسبق لي أن خفت عليهن ولو دخلن متأخرات لكن عندما أزور المغرب أخاف عليهن ولن أفارقهن ولو دقيقة واحدة في الشارع ليلا أو نهارا لهذا أصبح أولادنا لا يحبون الذهاب للمغرب وكثير ما يذهبون الى تركيا أو اسبانيا وهذا من حقهن لان البلد كثر فيها هاجوج ومأجوج
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9 - رشيد الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:59
هذا ما جنيناه وراء الغاء عقوبة الاعدام وعدم تطبيق شريعة الله
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7
10 - rachid63 الثلاثاء 21 ماي 2019 - 19:01
...ثقيلة هي الى عطاوهم اعدام او مؤبد....ماشي حكا هادا معندوش سوابق هادا باقي صغير هادا........وزايدون هادو لي رتاكبو هاد الفعل الشنيع الهمجي الحيواني يستحقون الاعدام....اغتصاب طفل او طفلة او رجل او امراة او او او او جزاء من ارتكب هاد الفعل الاعدام
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