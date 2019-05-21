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الرئيسية | حوادث | التبغ المهرّب يجرّ شخصا إلى التحقيق في سطات

التبغ المهرّب يجرّ شخصا إلى التحقيق في سطات

التبغ المهرّب يجرّ شخصا إلى التحقيق في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 21:11

أوقفت عناصر من فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالممنوعات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه جرى توقيفه بمدينة سطات، بعدما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 40 كيلوغراما من التبغ المسحوق المهرّب، ومبلغ مالي متحصل من نشاطه المحظور، بالإضافة إلى هاتف نقال.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى أقواله في محضر رسمي، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.

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