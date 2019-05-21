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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يذبح زوجته ويسلم نفسه للدرك بنواحي إفران

ثلاثيني يذبح زوجته ويسلم نفسه للدرك بنواحي إفران

ثلاثيني يذبح زوجته ويسلم نفسه للدرك بنواحي إفران
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 21:52

اهتز، اليوم الثلاثاء، دوار أيت حدو أوسعيد، الكائن بمركز سيدي عدي التابع لجماعة سيدي المخفي بإقليم إفران، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أم لطفلين، بعد أن ذبحها زوجها داخل بيت الزوجية، باستعمال سلاح أبيض، من الوريد إلى الوريد.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الزوج، البالغ من العمر 37 سنة والمشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الجريمة في حق زوجته، قام بعد تنفيذه لفعله الجرمي بامتطاء دراجته النارية وتوجه نحو مركز عين اللوح المجاور حيث سلم نفسه هناك لمصالح الدرك الملكي.

المصادر ذاتها أفادت بأن الزوجة الضحية، البالغة من العمر 27 سنة، لم يمض على عودتها إلى بيت الزوجية إلا أياما قليلة بعد أن كانت قد غادرته في وقت سابق بسبب احتدام الخلاف مع زوجها، حيث اختارت الاستقرار ببيت والديها قبل أن ينجح بعض الأقارب في إصلاح ذات البين بين الطرفين.

وبينما نُقلت جثة الزوجة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي وُضع الزوج المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - آية دعاء الثلاثاء 21 ماي 2019 - 21:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثرو الكوارث الله يستر وصافي. ياناس رجعو لدينكم تربحو دنيا وآخرة
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99
2 - بحر الآسى الثلاثاء 21 ماي 2019 - 21:59
حسبي الله ونعم الوكيل، الأم قتلت رحمها الله والأب ذهب للسجن والضحية الأكبر هم الأطفال.

ياربي تلطف بهم يارب وتحفظهم من كل سوء.
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98
3 - متشائم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:03
القتل العمد = الإعدام

حرام أن يعيش هذا الشخص واكل شارب في السجن
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56
4 - brahim london الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:06
هذه هي قمة الجهل والسخافة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مهما فعلت الزوجة وأي جرم اقترفته فالذبح من الوريد الى الوريد ليس بحل. الطلاق كان الحل الوحيد . فالجاني لم يفكر في العواقب وهم الأطفال بدون معيل وأيتام . قمة الغباء
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30
5 - كثرت المصائب الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:07
اعباد الله والزواج ولى ساهل واش ماعرفينش بان اصعب مؤسسة في الحياة هي الزواج فعليه منين تبدى المشاكل وتبدى تكبر ماتبقاوش ضغطو على الازواج يرجعو لبعضهم لان المشاكل لم تحل ولن تحل بالرجوع لبعضهم هالنتيجة الفقر الزواج سبعيام المشماش الاولاد نرجعو نقطة الانطلاق الفقر الجهل كثرة الاولاد الجريمة السجن والايتام اللي غيعاودو نفس السيناريو وفيقو البشر
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18
6 - الوطنية الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:13
الله يا ربي ما هذا العالم الذي أصبح متوحشا إلى أقصى حد ان يذبح الزوج رفيقة عمره مثل الشاة نراه فقد روح الإنسانية والرحمة مهما كانت الظروف بينهما يطلقها ولا يقوم بفعلته هذه الله يرحمها
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17
7 - ام يوسف الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:14
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل فيه يتم اطفاله وظلمهم .
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14
8 - aziz الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:16
اصبح هاته الاشياء في المغرب عادية كل يوم تسمع قتل وسرقة ....للاسف وهناك لكل حادث سبب مباشر قد يكون لا يستحق حتى الذكر ولكن هناك اسباب عميقة عندما تريد تحليل اي حادث وهي اسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ولها علاقة بمن يحكم
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6
9 - متتبع الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:20
نصاب بالحزن الشديد لمثل هذه الجرائم التي سيعاني منها الأطفال خصوصا والمجتمع عموما. أنصح الأزواج بالطلاق المبكر عوض التفاؤل المبالغ فيه او محاولات الإصلاح الفاشلة. الطلاق أفضل من مثل هذه الجرائم ياناس .
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3
10 - محمد الزموري الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:20
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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2
11 - احمد الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:22
ما معنى :

"قبل أن ينجح بعض الأقارب في إصلاح ذات البين بين الطرفين." ؟!
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4
12 - مريم آلاء الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:27
لا إله إلا الله كثرث المصائبُ و الكوارث و الحوادث و المواجع و التهلكة و البغضاء بين الناس و الأزواج و الأطفال اللهم رُدَّنا إليك ردا جميلا .
هذا الشخص يستحق عقوبة الإعدام أو المؤبد ، المسكينة قُتلت و الأب المتوحش سجن و الأطفال ماذا سيحل لهم .. ؟
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7
13 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:30
- القاتل - سيندم حيث لا ينفعه الندم . كان عليه اختيار ابغض الحلال عند الله اذا استحالة العشرة الزوجية - كاين ابنات الناس الاوتي يفتشن على الستر . الذبح من الوريد الى الوريد ؟ ، الا يستحق الاعدام يا دعاة حقوق الانسان ؟ . المذبوحة اليست انسانة ؟ وأم لطفلين اختارت الصلح لتذبح وربما اما م اعين طفليها .
أنا أب محروم من فلذة كبدي ولا مرة فكرت في الانتقام صابر ومحتسب . فاللهم زدني صبرا على صبري فانت تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور .
متالم انا لحال الاطفال كيف سيكون مصيرهما ؟ ....















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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9
14 - Citoyenne du Monde الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:36
Que la victime, mère de deux enfants restés orphelins, repose en paix! C'est une tragédie de plus qui démontre que ceux qui insistent sur la réconciliation entre un mari et sa femme qui n'ont plus rien à faire ensemble commettent une grosse erreur ! Que chacun se mêle de ses affaires et que les parents aient pitié de leur fille qui vient demander protection auprès d'eux au lieu de l'envoyer vers un destin aussi tragique!
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2
15 - بتيوي محمد الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:38
وا عمل إجرامي بشع يستحق العقاب القاسي
ولكن راكاين شي عيالات فمهوم دايز عليهم ما كيحشمو ماكيرمشو ما كيخافو أو تيطلقو شي هضرة بحال لقرطاس فيها تحدي و إهدار لكرامة الرجل أو لمغاربة تربيتهم ذكورية خاصهم لمرا تبقى دايمن ضعيفة او خوافة أو تحت طوعهم
هدا دابا را تعمى بلغضب هادشي باش سلم راسو كون كان متعمدها زعما مخطط ليها كون هرب
هاد إيفران ولات خطر فاش نمشيلها مرا خرا غنمشي مسلح ولاو فيها دواعشا بزاف
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-2
16 - عمران الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:39
كثرت هذا النوع من الكوارث يعطي انطباعا واحدا وهو ان المسطرة القانونية في هذا الباب لا تخيف احدا ولهذا وجب اعادة النظر في تطبيق العقوبات.
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17 - kana3 bli ktablah الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:49
j'espere que les enfants vont etre suivi par des seances de psycologie jespere que l'etat va faire quelques choses pour les enfants j'espere aussi avoir le numero de telephone des grands parents si quelq'un les connaissent quiil nous publie son numero et merci
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