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كُتّاب وآراء
ثلاثيني يذبح زوجته ويسلم نفسه للدرك بنواحي إفران
اهتز، اليوم الثلاثاء، دوار أيت حدو أوسعيد، الكائن بمركز سيدي عدي التابع لجماعة سيدي المخفي بإقليم إفران، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أم لطفلين، بعد أن ذبحها زوجها داخل بيت الزوجية، باستعمال سلاح أبيض، من الوريد إلى الوريد.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الزوج، البالغ من العمر 37 سنة والمشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الجريمة في حق زوجته، قام بعد تنفيذه لفعله الجرمي بامتطاء دراجته النارية وتوجه نحو مركز عين اللوح المجاور حيث سلم نفسه هناك لمصالح الدرك الملكي.
المصادر ذاتها أفادت بأن الزوجة الضحية، البالغة من العمر 27 سنة، لم يمض على عودتها إلى بيت الزوجية إلا أياما قليلة بعد أن كانت قد غادرته في وقت سابق بسبب احتدام الخلاف مع زوجها، حيث اختارت الاستقرار ببيت والديها قبل أن ينجح بعض الأقارب في إصلاح ذات البين بين الطرفين.
وبينما نُقلت جثة الزوجة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي وُضع الزوج المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ياربي تلطف بهم يارب وتحفظهم من كل سوء.
حرام أن يعيش هذا الشخص واكل شارب في السجن
"قبل أن ينجح بعض الأقارب في إصلاح ذات البين بين الطرفين." ؟!
هذا الشخص يستحق عقوبة الإعدام أو المؤبد ، المسكينة قُتلت و الأب المتوحش سجن و الأطفال ماذا سيحل لهم .. ؟
أنا أب محروم من فلذة كبدي ولا مرة فكرت في الانتقام صابر ومحتسب . فاللهم زدني صبرا على صبري فانت تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور .
متالم انا لحال الاطفال كيف سيكون مصيرهما ؟ ....
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
ولكن راكاين شي عيالات فمهوم دايز عليهم ما كيحشمو ماكيرمشو ما كيخافو أو تيطلقو شي هضرة بحال لقرطاس فيها تحدي و إهدار لكرامة الرجل أو لمغاربة تربيتهم ذكورية خاصهم لمرا تبقى دايمن ضعيفة او خوافة أو تحت طوعهم
هدا دابا را تعمى بلغضب هادشي باش سلم راسو كون كان متعمدها زعما مخطط ليها كون هرب
هاد إيفران ولات خطر فاش نمشيلها مرا خرا غنمشي مسلح ولاو فيها دواعشا بزاف