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الرئيسية | حوادث | إصابة شرطيين في حادثة سير بالفقيه بن صالح

إصابة شرطيين في حادثة سير بالفقيه بن صالح

إصابة شرطيين في حادثة سير بالفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:25

أصيب شرطيان من ولاية أمن بني ملال بجروح، وصفت بالخطيرة، في حادثة سير وقعت مساء الثلاثاء بالطريقة الوطنية رقم 08 بتراب إقليم الفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادثة وقعت على مستوى تراب أولاد بركات، على إثر انقلاب سيارة من نوع "كادي" للأمن الوطني كانت قادمة من مراكش في اتجاه بني ملال.

وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى سارعت على الفور إلى مكان الحادثة للسهر على نقل الضابطين نحو مستشفى القرب بسوق السبت، قبل أن يتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الحادثة، لمعرفة ظروفها وملابساتها.

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