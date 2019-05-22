قتيلتان وثلاثة جرحى في حادثة سير بإقليم أزيلال

حميد رزقي من أزيلال

لقيت امرأتان مصرعهما وأصيب حوالي ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة خفيفة من نوع “C15” بجماعة أيت تمليل بإقليم أزيلال، على مستوى الطريق المؤدية إلى مدينة ورزازات مرورا بآيت مليل.

وفور علمها بالحدث، حلت عناصر الدرك الملكي ورجال السلطة بعين المكان، حيث تم نقل جثتي الهالكتين إلى مستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي.

ولمعرفة أسباب وظروف الحادثة، أفادت مصادر محلية بأن النيابة العامّة المختصة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.