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الرئيسية | حوادث | شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري"

شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري"

شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري"
هسبريس - محمد لديب
الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:00

فتحت النيابة العامة التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مجموعة من التحقيقات حول أنشطة مشبوهة لشبكة متخصصة في النصب على الأشخاص، عن طريق تزوير شيكات شخصية واستغلالها في قضايا أمام المحاكم للاستيلاء على عقاراتهم وممتلكاتهم المالية والعينية.

وتباشر الشرطة القضائية لولاية الدار البيضاء والضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقات في شأن شكايات تهم شبكة، وصفتها مصادر هسبريس بالخطيرة، تنشط في منطقتي دار بوعزة والحي الحسني، يتزعمها تاجر ملياردير ومستخدم في شركة خاصة، إلى جانب أعضاء آخرين.

وكشفت المعطيات الأولى، وفق تأكيدات موثقة لمصادر هسبريس، اعتماد أفراد هذه الشبكة على حبر قابل للمسح يقدمونه لضحاياهم، بعد الإيقاع بهم، للتوقيع على شيكات يسلمونها لزعيم الشبكة، لتتم إعادة تحريرها وتضمينها مبالغ مالية كبيرة وتقديمها للبنك قصد استيفائها، أو استعمالها كورقة ضغط لسلب الضحايا ممتلكاتهم العقارية والنقدية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشبكة نصبت على العديد من النساء وسلبتهن ملكية شققهن السكنية، إلى جانب العديد من الضحايا الذين وجد البعض منهم محتجزا بسبب شيكاتهم، التي يقول أفراد الشبكة إن المصارف أرجعتها بسبب انعدام المؤونة، ليتأكد فيما بعد أن الأمر يتعلق بالتزوير.

وقدرت مصادر هسبريس عدد ضحايا هذه الشبكة بنحو 50 ضحية على الأقل، مؤكدة أن الأمور بدأت تأخذ منحى جديا بعد تدخل رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.

وقالت المصادر ذاتها إن "هذه الشبكات تنشط بشكل مقلق في منطقة الحي الحسني ودار بوعزة، ويتوجب الضرب عليها بيد من حديد، لأنها تتسبب في تشريد عشرات الأسر وسلب أربابها ممتلكاتهم، بدعوى توفرها على علاقات نافذة على كافة المستويات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - موغرابي الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:16
يجب على الأبناك تقنين تسليم دفتر الشيكات لزبنائها خاصة هذه المدة أصبحنا نرى وصلات إشهارية ((البنكة فابور للسيدات ب0 درهم )) من الطبيعي نسمع عن شيكات بدون رصيد.
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-1
2 - حسن الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:21
البنك يجب ان لا يقبل الشيك الشخصي دون حضور صاحب الشيك و بطاقته الوطنية و بطاقة الحساب البنكي و ايضا استعمال الة مسح الشيك قصد الوقاية من التزوير.
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6
3 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:26
مجرد تقدم 5 أشخاص لا يعرف بعضهم بعضا بشكايات وبلاغات ضد نفس الأشخاص وبنفس الطريقة فهذا تفسه دليل ولا يحتاج الى التحري والتدقيق . بل يجب الزج بهم في السجون مباشرة والحجز على ممتلكاتهم والبحث عن الضحايا المفترضين الآخرين ....
أما وقد وصل عدد البلاغات 50 . فهؤلاء الآن يجب أن يطبق في حقهم قانون الإرهاب فلا رحمة ولا شفقة معهم ...
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16
4 - Maroc الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:27
انا من مغاربة الخارج الذين يحبون بلدهم المغرب لكن تهاون السلطات مع العصابات و الشماكرية و اصحاب السيوف و المغتصبين ...درت بناقس من أي استثمار في المغرب و حتى الزيارات أصبحت أضرب لها ألف حساب ! النظام لازم يجمع راسو و يعلم انه يفوت على المغاربة ملايين الدولارات ( سياحة ، استثمار...)
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18
5 - Mohamed الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:28
هنالك شركات سلف بمشاركة محامين تنصب على عقارات الدراويش بحجة عدم اكمال التريتات في حين ان لمان لفي اعطيت والمحامي يرمي الشباك لعله يصطاد ولو فتاتا
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3
6 - مراكشي الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:30
الضحايا سذج . اول شي اكتب شيك بقلمك الخاص و اكتب المبلغ بالحروف و الارقام او اطلب من شخص تثق فيه بتحرير الشيك و لكن بقلم حبر عادي معروف .
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3
7 - رضوان الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:35
كيفاش تضمين مبالغ دون الرجوع الى دليل هذه المبالغ مثل الوصل او فاتورة التي تطلب من صاحب الشيك و الشركة.
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0
8 - moussa الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:49
Looks like our banking regulations are still in Stone Age!!!
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