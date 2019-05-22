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كُتّاب وآراء
حادثة سير تصرع أربعة شبان قرب سيدي قاسم
لقي أربعة شبان حتفهم على الفور، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، إثر حادثة سير وقعت فجر اليوم على الطريق الإقليمية الرابطة بين سيدي قاسم والخنيشات، في اتجاه جرف الملحة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة رباعية الدفع بشجرة، بعدما حاول سائقها تجنب دراجة نارية فاجأته بخروجها أمامه.
وفور توصلها بالخبر انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، من أجل نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم؛ فيما تم إيداع جثامين الضحايا مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.
هذا وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث المميت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة
رحم الله جميع الضحايا.