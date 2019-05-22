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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تصرع أربعة شبان قرب سيدي قاسم

حادثة سير تصرع أربعة شبان قرب سيدي قاسم

حادثة سير تصرع أربعة شبان قرب سيدي قاسم
هسبريس من سيدي سليمان
الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:15

لقي أربعة شبان حتفهم على الفور، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، إثر حادثة سير وقعت فجر اليوم على الطريق الإقليمية الرابطة بين سيدي قاسم والخنيشات، في اتجاه جرف الملحة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة رباعية الدفع بشجرة، بعدما حاول سائقها تجنب دراجة نارية فاجأته بخروجها أمامه.

وفور توصلها بالخبر انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، من أجل نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم؛ فيما تم إيداع جثامين الضحايا مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

هذا وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - kenza الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:33
إن لله وإن إليه راجعون كلهم باقين صغار الله اشافيك اخويا أيوب ولي ماتو الله يرحمهم وصبر لواليدين دوالهم
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2 - عبد الرحيم الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:34
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة
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3 - عبد الله الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:37
اللهم ارحمهم و اغفر لهم و ارزق ذويهم الصبر.لا اله الا الله محمد رسول الله
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4 - sara الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:38
إن لله وإن إليه راجعون.اللهم ارحمهم واغفر لهم
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5 - أبدان الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:42
انا لله وانااليه راجعون اللهم اغفر لهم يااااربي
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6 - رشداوي مدغري الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:48
على الوزارة المعنية فرض رخصة سياقة خاصة بكل نوع من الدراجات ذات محرك لتفادي مثل هذا التهور.
رحم الله جميع الضحايا.
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7 - ورزازات الأربعاء 22 ماي 2019 - 15:56
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . إنا لله وإن إليه راجعون . الله يرحمهم ويصبر ذويهم ويشفى المصاب الخامس .
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