أمن مراكش يوقف متورطَين في السرقة الموصوفة

إبراهيم مغراوي

حدّدت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش هوية المشتبه فيهما الرئيسيين في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، بعد تكثيف الأبحاث بالأماكن التي يترددان عليها، فتم إيقافهما بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.

وكانت الشرطة القضائية فتحت، بأمر من النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا في شكاية توصلت بها هذه المصلحة همت سرقة أثاث منزل ومجوهرات ثمينة ومبلغا من المال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المصلحة الأمنية ذاتها تمكنت من تحديد هوية الموقوفين، من خلال استثمار الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية باستعمال الوسائط التقنية المرصودة لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن مراكش.

وأضافت المصادر أن كلاهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني؛ فالأول مبحوث عنه من أجل خيانة الأمانة، والثاني من أجل تنفيذ عقوبة حبسية وإصدار شيك بدون مؤونة.

وأوردت المصادر نفسها أن الموقوفين المعنيين جرى الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث والتقديم بعدما أقرا بالمنسوب إليهما؛ فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول إلى شركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضايا نفسها.