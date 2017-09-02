24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ندير يتفقد أوراش التنمية البشرية في سيدي قاسم
- حظر الذبح بدون تخدير يسائل التعدد الديني والثقافي في بلجيكا
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- دراسة ترصد تراجع عدد الشباب وتتوقع زحف الشيخوخة بالمغرب
المحكمة تؤجل ملف مغتصبي "خديجة" .. وأوشام الضحية جديدة (5.00)
عصير المزاح -16-: مرض "بواسير المخ" .. و"سبيطار البقاء لله" (5.00)
- "قبلة ساخنة" بين ممثلتين مغربيّتين تثير الانتباه في "مهرجان كان" - (61)
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو - (57)
- توزيع "كعكة تعيين المناصب السامية" يُحاصر العثماني بالبرلمان - (35)
- قرارات ترامب وأزمة شركة "هواوي" الصّينية تثيرُ قلق وحذر المغاربة - (34)
- المعارضة تنتقد تراجع الإصلاحات و"افتخار" العثماني بتزايد الفقراء - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف متورطَين في السرقة الموصوفة
حدّدت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش هوية المشتبه فيهما الرئيسيين في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، بعد تكثيف الأبحاث بالأماكن التي يترددان عليها، فتم إيقافهما بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.
وكانت الشرطة القضائية فتحت، بأمر من النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا في شكاية توصلت بها هذه المصلحة همت سرقة أثاث منزل ومجوهرات ثمينة ومبلغا من المال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المصلحة الأمنية ذاتها تمكنت من تحديد هوية الموقوفين، من خلال استثمار الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية باستعمال الوسائط التقنية المرصودة لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن مراكش.
وأضافت المصادر أن كلاهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني؛ فالأول مبحوث عنه من أجل خيانة الأمانة، والثاني من أجل تنفيذ عقوبة حبسية وإصدار شيك بدون مؤونة.
وأوردت المصادر نفسها أن الموقوفين المعنيين جرى الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث والتقديم بعدما أقرا بالمنسوب إليهما؛ فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول إلى شركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضايا نفسها.