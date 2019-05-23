24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/05/2019
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- حظر الذبح بدون تخدير يسائل التعدد الديني والثقافي في بلجيكا
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- دراسة ترصد تراجع عدد الشباب وتتوقع زحف الشيخوخة بالمغرب
- إعلاميو تطوان يشتكون الإقصاء وتغييب المعلومة
- "قبلة ساخنة" بين ممثلتين مغربيّتين تثير الانتباه في "مهرجان كان" - (63)
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو - (59)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (52)
- توزيع "كعكة تعيين المناصب السامية" يُحاصر العثماني بالبرلمان - (38)
- قرارات ترامب وأزمة شركة "هواوي" الصّينية تثيرُ قلق وحذر المغاربة - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الجمارك تداهم مستودعا للفول السّودانيّ المهرّب
الخميس 23 ماي 2019 - 01:10
نفّذت إدارة الجمارك بتطوان، الأربعاء، عمليّة مداهمة لمستودع بحيّ التّوتة بتطوان، قبيل لحظات من أذان المغرب، بعد عمليّة رصد لسيّارة أحد ممتهني التّهريب المعيشيّ بسبتة قادتها إليه.
وأفاد أحد شهود العيان بأنّ "عناصر من الجمارك قد داهمت المستودع الّذي يعود إلى صاحب محّل حلويّات، بمجرّد ما بدأ في تفريغ البضاعة الّتي كانت عبارة عن فول سودانيّ مهرّب من سبتة"، مضيفة أنّ "عناصر الجمارك كانت تراقب ممتهن التّهريب المعيشيّ الّذي يزوّد صاحب المحلّ به".
المصدر ذاته أورد أنّه "بعد تمكّن عناصر من الجمارك من حجز الفول السّودانيّ المخزّن بالمستودع، انتقلت لتفتيش بيت صاحبه، بحثا عن مخزون آخر محتمل".