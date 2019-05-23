الجمارك تداهم مستودعا للفول السّودانيّ المهرّب

هسبريس من تطوان

نفّذت إدارة الجمارك بتطوان، الأربعاء، عمليّة مداهمة لمستودع بحيّ التّوتة بتطوان، قبيل لحظات من أذان المغرب، بعد عمليّة رصد لسيّارة أحد ممتهني التّهريب المعيشيّ بسبتة قادتها إليه.

وأفاد أحد شهود العيان بأنّ "عناصر من الجمارك قد داهمت المستودع الّذي يعود إلى صاحب محّل حلويّات، بمجرّد ما بدأ في تفريغ البضاعة الّتي كانت عبارة عن فول سودانيّ مهرّب من سبتة"، مضيفة أنّ "عناصر الجمارك كانت تراقب ممتهن التّهريب المعيشيّ الّذي يزوّد صاحب المحلّ به".

المصدر ذاته أورد أنّه "بعد تمكّن عناصر من الجمارك من حجز الفول السّودانيّ المخزّن بالمستودع، انتقلت لتفتيش بيت صاحبه، بحثا عن مخزون آخر محتمل".