قتيل و6 جرحى في حادث سير بين برشيد وسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي، ليلة الأربعاء، سائق سيارة أجرة من الصنف الأول؛ في حين أصيب ستة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة اصطدام قويّ بين سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين برشيد وسطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن اصطداما مباشرا وقع بين سيارة أجرة من الصنف الأول قادمة من برشيد نحو مدينة سطات وبين سيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه الآخر، في النفوذ الترابي لإقليم برشيد، حيث أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وزادت المصادر ذاتها أن سائق سيارة الأجرة فارق الحياة، نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيب بها، لتتمّ إحالة جثته على قسم حفظ الأموات، قصد التشريح أو المعاينة الطبية، وفق قرار النيابة العامّة المختصة.

وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية المدينة بفتح تحقيق في النازلة، لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، طبقا للقانون المعمول به في مثل هذه الحوادث.