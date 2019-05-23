24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المعاناة تلازم عائلات في مشروع سكني ببوسكورة (5.00)

  2. الفقيه بن صالح تحتضن أولمبياد الذكاء المعلوماتي (5.00)

  3. رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني (5.00)

  4. لا للتكفير باسم الإسلام في المغرب (5.00)

  5. رمضان في سان بطرسبورغ بين الخشوع والتآزر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل و6 جرحى في حادث سير بين برشيد وسطات

قتيل و6 جرحى في حادث سير بين برشيد وسطات

قتيل و6 جرحى في حادث سير بين برشيد وسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 23 ماي 2019 - 00:50

توفي، ليلة الأربعاء، سائق سيارة أجرة من الصنف الأول؛ في حين أصيب ستة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة اصطدام قويّ بين سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين برشيد وسطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن اصطداما مباشرا وقع بين سيارة أجرة من الصنف الأول قادمة من برشيد نحو مدينة سطات وبين سيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه الآخر، في النفوذ الترابي لإقليم برشيد، حيث أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وزادت المصادر ذاتها أن سائق سيارة الأجرة فارق الحياة، نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيب بها، لتتمّ إحالة جثته على قسم حفظ الأموات، قصد التشريح أو المعاينة الطبية، وفق قرار النيابة العامّة المختصة.

وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية المدينة بفتح تحقيق في النازلة، لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، طبقا للقانون المعمول به في مثل هذه الحوادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.