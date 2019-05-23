تعدّد السرقات بالخطف يسلب حرية شاب في إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

وُضع شاب، يبلغ من العمر 26 سنة، يوم الأربعاء، تحت تدبير الحراسة النظرية بمنطقة أمن إنزكان، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة بالخطف.

وكانت المصالح الأمنية بإنزكان قد أوقفت الشاب على خلفية البحث المكثف الذي باشرته مصالح الأمن عقب تسجيل مجموعة من السرقات عن طريق الخطف بعدة أحياء من المدينة، قبل أن تكشف التحريات عن ضلوع الشاب المعني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأفاد مصدر أمني بأن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكّنت من حجز مجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من عمليات السرقات التي نفذها الموقوف المعني.