حيازة أقراص مهلوسة تورّط شابا بمحطة تطوان

هسبريس من تطوان

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية بمدينة تطوان، مساء الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ حوالي 24 سنة، متحوزا بأكثر من 300 قرص مهلوس من نوع إكستازي و14 صفيحة من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية بحقيبة ظهر في ملكية الموقوف المعني الذي كان على متن حافلة متوجهة إلى مدينة مراكش.

وقد أحيل الشاب المعني والمحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث وكشف باقي ملابسات القضية، كما تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العملية، وفق مصدر أمني، في إطار الحملات الأمنية التي تباشرها مصالح أمن تطوان بالمحطة الطرقية خلال شهر رمضان المبارك، لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها ومنع ترويج المخدرات بجميع أصنافها.