24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حظر الذبح بدون تخدير يسائل التعدد الديني والثقافي في بلجيكا
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- دراسة ترصد تراجع عدد الشباب وتتوقع زحف الشيخوخة بالمغرب
- مبروكي: الأسواق الدينية مفلسة .. و"التعايش" إشهار روحي فاشل
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
- "قبلة ساخنة" بين ممثلتين مغربيّتين تثير الانتباه في "مهرجان كان" - (63)
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو - (59)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (56)
- توزيع "كعكة تعيين المناصب السامية" يُحاصر العثماني بالبرلمان - (38)
- قرارات ترامب وأزمة شركة "هواوي" الصّينية تثيرُ قلق وحذر المغاربة - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حيازة أقراص مهلوسة تورّط شابا بمحطة تطوان
تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية بمدينة تطوان، مساء الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ حوالي 24 سنة، متحوزا بأكثر من 300 قرص مهلوس من نوع إكستازي و14 صفيحة من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية بحقيبة ظهر في ملكية الموقوف المعني الذي كان على متن حافلة متوجهة إلى مدينة مراكش.
وقد أحيل الشاب المعني والمحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث وكشف باقي ملابسات القضية، كما تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه العملية، وفق مصدر أمني، في إطار الحملات الأمنية التي تباشرها مصالح أمن تطوان بالمحطة الطرقية خلال شهر رمضان المبارك، لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها ومنع ترويج المخدرات بجميع أصنافها.