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صعق كهربائي يُنهي حياة شاب بإنزكان أيت ملول
الخميس 23 ماي 2019 - 12:21
لقي شاب في العشرينيات من العمر، الأربعاء، مصرعه، على إثر تعرضه لصعق كهربائي، بمنطقة البدوع التابعة لجماعة وقيادة التمسية بإقليم إنزكان أيت ملول.
وحسب شهود عيان، فقد كان الضحية، الذي يقطن قيد حياته بحي "أغروض" في بنسركاو، بصدد مباشرة أشغال الصيانة بخطوط للاتصالات الهاتفية، قبل أن يتعرض لصعق كهربائي، فارق بفعله الحياة بالمكان.
وحلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمكان الحادث، حيث جرى فتح تحقيق في ظروفه وملابساته؛ فيما نقلت جثة المفارق للحياة، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بمستشفى أكادير.