الأمن الإسباني يفكك شبكة تروّج الحشيش المغربي

متابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب وبيع المخدرات القادمة من المغرب، بعدما ألقت القبض على أفرادها السبعة الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية.

وذكرت منابر إعلام إسبانية أن الموقوفين السبعة، ضمنهم امرأتان، يقومون بتوزيع مخدر "الحشيش المغربي" بمحافظة قشتالة، مبرزة أن عناصر الأمن حجزت 40 كيلوغراما من الممنوعات جرى نقلها من المغرب على متن عربات معدة لهذا الغرض، قبل أن يتم توزيعها وبيعها لاحقا داخل التراب الأيبيري.

وأضافت المصادر نفسها أن العملية الأمنية، التي أطلقت عليها تسمية "Tánger"، نفذت بعد مرور أشهر على التحقيقات التي باشرها عناصر الشرطة، موردة أن عمليات الترصد والمراقبة مكنت من فك خيوط منظمة إجرامية تمارس أنشطة غير قانونية، تلتها ثلاث عمليات مداهمة وتفتيش متزامنة من حيث التوقيت.

ونصبت عناصر الشرطة، فور توفرها على المعطيات الكافية، كمينا للمبحوث عنهم في الاتجار بالمخدرات، إذ أسفرت العملية عن حجز 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومبلغ مالي بقيمة 48 ألف يورو وثلاث سيارات تستخدم في نقل وتوزيع شحنات المخدرات، إضافة إلى ثلاث درجات هوائية فخمة.

وأشارت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" إلى أن أحد الموقوفين، المعروف بلقب "Tele porro"، يوزع الممنوعات وسط مدينة بالينسيا مستعينا بدراجة هوائية، مبرزة أن هذه الشبكة الإجرامية الأكثر نشاطا بالمنطقة حصدت مبالغ مالية تفوق 213 ألف يورو نتيجة الاتجار بالمخدرات القادمة من المملكة المغربية.