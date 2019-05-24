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الرئيسية | حوادث | "عمران والوحش" .. قصة اغتصاب طفل بليساسفة تجلب تعاطف الملك

"عمران والوحش" .. قصة اغتصاب طفل بليساسفة تجلب تعاطف الملك

"عمران والوحش" .. قصة اغتصاب طفل بليساسفة تجلب تعاطف الملك
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 24 ماي 2019 - 14:00

عندما تسمعها أو تقرأ خبرا عنها، تصاب بالصدمة. لا يمكن للعقل البشري تخيل ذلك، لكنها الحقيقة المرة. أطفال تنتهك أجسادهم وتغتصب براءتهم، ليرافقهم وصم الفضيحة طوال حياتهم. اغتصاب غيّر حياة العديد من الأطفال وجعلها جحيما، بينما آخرون لم ينصفهم القضاء ليكونوا ضحايا مرتين.

في هذه السلسلة، تعيد هسبريس نشر مجموعة من القصص التي تحكي عن تعرض أطفال للاغتصاب، سواء من طرف مجهولين أو أقارب لهم، وكيف حولت هذه الأفعال الشنيعة حياتهم إلى جحيم وكشفت عن الكبت الذي يكبر يوما تلو آخر وسط المجتمع المغربي.

وتسلط الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا، خصوصا أن بعض الهيئات الحقوقية، وكذا عائلات ضحايا الاغتصاب، ترى أنها أحكام غير منصفة.

بمنزل جده من أمه في الحي الحسني بالدار البيضاء، ترعرع الطفل عمران، وسط جو يسوده الحنان والرعاية للابن البكر الذي كان بمثابة شمعة تنير حياة الأسرة. كان يحظى بالرعاية والاهتمام باعتباره حفيد ابنتهم، ولَم تكن الأعين تغفل عنه وقد بلغ سنه الرابعة.

ظل الطفل على هذا المنوال محاطا بجديه، ينتظر كل مساء عودة والديه من العمل، دون أن يكون على دراية بكون القدر يخبئ له شيئا آخر سيعكر حياته وحياة أسرته بالدار البيضاء.

في الثامن من مارس من سنة 2016، ستنقلب حياة الطفل عمران رأسا على عقب، بعدما نجا من الموت المحقق في حي القصبة بليساسفة. وحش آدمي سينتهك جسد الطفل الصغير ويمارس شذوذه عليه، قبل أن يعمد إلى محاولة قتله بدفنه حيّا!

بدأت تفاصيل القصة حين اختفى الطفل من الحي الذي يقطن به، ورغم البحث والتفتيش لم يتم العثور عليه. كانت الأسرة تعتقد أن الاختفاء له علاقة بالاختطاف من طرف عصابة للباحثين عن الكنوز، لكن الأمر لم يكن كذلك.

تم إبلاغ المصالح الأمنية، وبدأت التحقيقات حينها وعمليات التفتيش، عَل وعسى يتم التوصل إلى خيط يوصل الجميع، وخصوصا الأسرة المكلومة، إلى مكان فلذة كبدها عمران، لكن كل ذلك باء بالفشل، وظل الحزن يخيم على الأسرة وعلى الحي الذي تقطن به في ليساسفة.

لم يهدأ بال والدي الطفل، واستمر البحث رفقة المصالح الأمنية على أمل العثور عليه، ليتسنى لهم أخيرا ذلك بعد يوم كامل ويجدونه مرميا في منطقة خلاء محاطا بركام من الأحجار بحي ليساسفة، كما أعلنت حينها ولاية أمن الدار البيضاء.

الطفل عمران مدرج في الدماء وعلامات تعرضه لمحاولة هتك عرضه بادية للعيان، حالته يرثى لها تكشف درجة الوحشية لدى بعض "الذئاب البشرية" التي تعيش بيننا. هنا ستتناسل الأسئلة حول هوية هذا الوحش الذي كان وراء اعتداء شنيع ومحاولة قتل قاصر بدفنه حيّا تحت الركام لإخفاء معالم جريمته البشعة.

انطلقت التحريات مباشرة بعد العثور على الطفل، الذي جرى نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ليتبين أن الفاعل ليس سوى واحد من المتشردين الذين يعيشون بالمنطقة، يدعى "قيزر"، كان قد اختفى من الحي منذ فعلته مخافة أن يتم الوصول إليه.

كان المشهد مؤثرا كما روت أسرة الطفل عمران لوسائل الإعلام حينها؛ إذ ظل الضحية يردد لوالدته بعد نقله إلى المستشفى ما تذكره عن تلك اللحظة: "ضربني أ ماما في راسي، وْحيَّدْ لي سروالي، وبْغا يقتلني".

خلال التحقيق مع المدعو "محمد. ط"، الملقب بـ"قيزر"، الذي كان حينها في السادسة عشرة من عمره، تحدث عن تفاصيل جريمته البشعة التي هزت الدار البيضاء وحركت الأمن، وجعلت جمعيات المجتمع المدني تدخل على الخط، موردا أنه قام باستدراج الطفل عمران، مستغلا ضعفه، ليحاول الاعتداء عليه جسديا، قبل أن يعمد إلى ضربه ومحاولة دفنه في الركام.

تطورت الأحداث في هذه القضية، وتدخل الملك محمد السادس شخصيا بالنظر لهول وفظاعة الجريمة، حيث أصدر تعليماته بالتكفل بعلاج الطفل عمران، الذي جرى نقله من المستشفى الجامعي ابن رشد إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد حيث ظل لأزيد من شهر يخضع للعلاج، بما فيه النفسي.

تزامنا مع خروج الطفل عمران من المستشفى، كان المشتبه فيه حينها يخضع للمحاكمة باستئنافية الدار البيضاء، التي أدانته بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة محاولة القتل والاغتصاب.

لم يرق لأسرة الطفل هذا الحكم الصادر في حق "قيزر" وقامت باستئنافه، معتبرة إياه تشجيعا للجاني على مواصلة ارتكاب جرائمه الجنسية، وحكما لم يخمد النار التي بداخل قلبها، خصوصا وأن الجاني سبق له ممارسة اعتداء جنسي مماثل على طفل آخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - جون بولتون الجمعة 24 ماي 2019 - 14:10
الوحوش ليس لها ذرة واحدة من الإنسانية ؟
وشكرا كثيرا جلالة الملك على مواقفك الإنسانية النبيلة أحييك من منطقة دار بوعزة
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-6
2 - Simmo الجمعة 24 ماي 2019 - 14:16
5 سنوات فقط من السجن أنها اهانة للطفل وعائلته وكافة المغاربة.لو كان في اسبانيا لحكم عليه 30 سنة ليكون عبرة لغيره أما في المغرب فيتم تشجيع المعتدين وأيضا يتمتعون بالعفو ولو كانو سياسيين لحكم عليهم 20 سنة
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64
3 - ابن سوس المغربي الجمعة 24 ماي 2019 - 14:16
و الله العظيم شئ يقطع في القلب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم متى يا تشدد الأحكام و ننتهي من هذا النوع البشري الوحشي؟ الكارثة التي تشجع هذا النوع البشري الوحشي هي مثل هذه الأحكام حسبي الله ونعم الوكيل نحن في دولة إسلامية كلنا شعب و دم واحد علاش مثل هذه الأحكام المخففة على هذه الذئاب البشريه؟ غي الدول الاوروبية امريكا كندا هذه الدول تحترم فيها كرامة الإنسان ممكن ان يحكم مثل هؤلاء الشريرين بالمؤابد اذا لم يكن الإعدام
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23
4 - rachid الجمعة 24 ماي 2019 - 14:24
عطاوه 5 سنوات فقط.. لا حول ولا قوة الا بالله الدولة تشجع المجرمين على الاغتصاب...في اوروبا القانون لن يرحمه على الاقل 15سنة...
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19
5 - الميموني الجمعة 24 ماي 2019 - 14:24
المغتصب يحكم بخمس سنوات ينفذ منها ثلاث سنوات و يعانق الحرية
القاتل يحكم ب 25 سنة ينفذ منها 15 أو 10 سنوات و يعانق الحرية
لهذا لا تستغربوا من كثرة الإغتصاب و الذبح بين المغاربة
لأن الرسالة وصلت
ديرها قد راسك و سير تاكل و تشرب في الحبس و تخرج صحيح فصيح و عاود قلب ليك على شي ضحية في مجتمع السيبة .
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19
6 - Adam الجمعة 24 ماي 2019 - 14:27
لمادا كل هده الاحداث و الجرائم رغم انا قديمة اصبحتم تنبشون فيها اهي صدفة ام من اخراج المخزن و خصوصا في هدا الشهر العظيم فالله سبحانه نعث من لم يحكم بما أنزل بالكافرين و الظالمين و الفاسقين.
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-6
7 - مرتن بري دو كيس الجمعة 24 ماي 2019 - 14:31
استقلال القضاء في بلادنا لم يزد بعض القضاة المنحرفين عما أراد الله والقانون. الا ظلما في قضايا كثيرة وأحكامها دون المستوى..فبعض الأحيان يتخيل المرء هل فعلا عندنا قضاء ويحكمون باسم صاحب الجلالة.وهم يتخلون عن قسمهم وعن كثرة الآيات في القرآن الكريم التي تحثهم على التزام مبادىء العدل ولو على أنفسهم.وذي القربى..لكن في جل الأوقات تدخل اياد بهواتف ورنات معروفة لجهة معروفة من جهة معروفة ..لتوقف سير القضية اوتوجهها اتجاها آخر..فيصبح الظالم مظلوما والمظلوم هو الجاني..وكثيرا ما تكون مثل هذه التصرفات المشينة والمقززة والملعونة.من طرف قضاة ليس لهم أدنى ضمير.ولا عقل ولا قلب يحكمون بموجب المال لا القانون..فتهظم حقوقا لأصحابها ويفوز المغتر بامواله وجاهه بأحكام تجعل منه فوق القانون..فتتكرر المأسات..ويعيد القضاء نفس تماديه في الظلم...فتشيع الجريمة ويكثر الشر بين أفراد المجتمع.
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4
8 - عابر سبيل الجمعة 24 ماي 2019 - 14:34
خمس سنوات ، ديالاش هاد خمس سنوات !!!!؟؟؟ ديال الاغتصاب ولا ديال محاولة القتل العمد ؟؟؟؟!!!!!
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7
9 - Ramadan Mubarak الجمعة 24 ماي 2019 - 14:34
It's time to put our differences a side a vote for the death penalty to anyone who commit this most heinous crime on innocent children male or female.
Stop waisting taxpayers money on court proceedings and the traumatic experiences that these innocent lives have to endure for the rest of their lives and you wonder why the moroccan society is in state of despair and chaos
Take a look around you
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2
10 - محيي الجمعة 24 ماي 2019 - 14:35
وجود هذا المجرم بين ظهرارينا لا منفعة منه. وجوده في الحياة عبأ على المجتمع. لا يمكن تعويضه مادامت جرائمه تعاد مرات. لندعو عزرائيل شاهدا لحقنة الذراع
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3
11 - غير داوي الجمعة 24 ماي 2019 - 14:36
و الله العظيم الاحكام الصادرة ضد هذه الوحوش اصيبني باشمئزاز و غضب شديد ! ننادي بالاعدام و لا شيء غير الاعدام ! كيف سيكبر هذا الطفل و كيف ستكون حالته النفسية و هو بدون شك لن يفارقه هذا السيناريو اللعين ! اي دولة اسلامية هاته الني هثل هاته الوحوش في المضي اكثر في وحشيتهم و فلذات اكبادنا هم من يدفع الثمن اولا و اخيرا !
يا ملك البلاد انت الراعي لنا جميعا غيروا الفصول و البنود القضائية لتحمي مجتمعنا من هاته الوحوش ! نفذوا حكم الاعدام و طز في جمعيات عقوق الانسان ! كلنا مع اعدام المغتصبين كيفما كانوا
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4
12 - hmida la feraille الجمعة 24 ماي 2019 - 14:37
يجب انباث شرع الله. من وضع دستور و قانون المغرب ليش احكم وا ذكى من الله عز وجل. كفاكم محاربه الاسلام الذي هو نعمة لنا.
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-2
13 - simo الجمعة 24 ماي 2019 - 14:37
تطبيق اعدام لا مفر منه. للوحوش الشريسة
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5
14 - الخنفساء المزعجة الجمعة 24 ماي 2019 - 14:43
après une intervention du roi lui même, et on se contente de punir l’assaillant de 5 ans seulement, oh mon dieu c'est vraiment insuffisant , alors comment se fait-il que les Chinois, même athées , sont si sage, car dans ce cas ils n’hésiteront pas à faire une condamnation à mort pour donner une dure leçon à tout ceux qui tenteraient de faire de telle chose !
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15 - محمد الجمعة 24 ماي 2019 - 14:44
كل واحد يشطب باب دارو، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته
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16 - lolo الجمعة 24 ماي 2019 - 15:00
و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
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0
17 - بنت البلاد الجمعة 24 ماي 2019 - 15:02
المجرم كانت عنده 16 سنة خلال محاولة اغتصاب وقتل الطفل دو 4 سنوات وحكم عليه ب 5 سنوات فقط مع العلم أن لديه سوابق من نفس الاجرام يعني في أقصى الحالات ادا لم يستفد من عفو ملكي يخرج من السجن وعمره 21 سنة يعني في عمر يكون أكثر نضجا وثقافة في الاجرام وأكثر قوة جسدية يسمح له بشتى أنواع الجرائم. يحيا العدل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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