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الرئيسية | حوادث | مصدر أمني يكشف جديد قضية الراضي والشرطي

مصدر أمني يكشف جديد قضية الراضي والشرطي

مصدر أمني يكشف جديد قضية الراضي والشرطي
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 16:05

أفاد مصدر أمني قريب من التحقيقات المنجزة على خلفية شريط الفكاهي أمين الراضي، الذي ادعى فيه تعرضه للعنف من طرف شرطي بالبيضاء، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من إجراءات البحث والاستماع إلى أطراف القضية، وأحالت المحاضر المنجزة على النيابة العامة بالمدينة ذاتها.

وشدد المصدر ذاته على أن البحث الإداري المنجز في إطار القضية نفسها شارف على نهايته، موضحا أن جميع الإفادات المحصلة، وكذا المراجعة الدقيقة للأشرطة والتسجيلات المتوفرة، خلصت إلى أن شرطي المرور لم يستخدم نهائيا "العنف العمدي" في مواجهة سائق السيارة، وأن الاحتكاك البدني الذي يوثقه الشريط الذي صوره مستعمل الطريق نجم بشكل غير مقصود بسبب محاولة الشرطي منع المعني بالأمر من تصويره بواسطة هاتفه المحمول.

وشدد المصدر ذاته على أن زاوية التصوير هي التي أظهرت الاحتكاك وكأنه عنف، بعدما حاول الشرطي تفادي الاصطدام مع مستعمل الطريق عندما كان ساقطا على الأرض.

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على حماية حقوق وحريات المواطنين من كل تعسف أو شطط محتمل من جانب أي موظف للشرطة، لكنها حريصة بنفس القدر على ضمان التطبيق السليم للقانون في مواجهة كل مستعملي الطريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - خالتكم فاطمة الخميس 23 ماي 2019 - 16:13
و التساؤل المطروح: من يحمي الشرطي؟؟؟
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2 - buzzzzz bozzzz baaaaz الخميس 23 ماي 2019 - 16:13
شكون هاد الفكاهي أمين الراضي؟؟ أول مرة كانسمع بيه
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3 - zakaria الخميس 23 ماي 2019 - 16:14
اصلا الشرطة فالمغرب ديما كتحكم لصالحها، الله ينجينا من هاد البلاد
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4 - abdou الخميس 23 ماي 2019 - 16:14
بدأت أشك في قدراتي البصرية و لكن أظن صوت الضحية كان واضحا و يؤكد تعرضه للعنف بشكل واضح. غير أنني لست متأكدا حتى من قدراتي السمعية!!! على كل حال، الله يسمح لينا منكم... لا حول و لا قوة إلا بالله.
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5 - البيضاوي الخميس 23 ماي 2019 - 16:16
بعض الاشخاص سامحهم الله لازالوا يتعمدون الاساءة للرجل الامن المغربي لغرض في نفس يعقوب،ويحاولون تشويه صورته رغم ان سلوك رجل الامن اتجاه المواطن قد تغير بشكل كبير كما في علم الجميع عما كان عليه مثلا في الحقبة الماضية..
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6 - فؤاد الخميس 23 ماي 2019 - 16:17
فعلا لم يكن هناك أدنى عنف ،فقط 2 كروشيات و 3 محاولات د نصوصا
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7 - marocain الخميس 23 ماي 2019 - 16:17
و ذاك الشرطي الموطار للي التاحق وتيقول للمواطن حسبني بحال باك وانا للي ضربتك هذاك ماشي شاهد ضمنيا.
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8 - ADAM الخميس 23 ماي 2019 - 16:18
المسألة بكل بساطة ان الفكاهي المشتكي يعيش في فرنسا و هناك يحترم القانون رغما عن انفه و لو قام بنفس الشئ في فرنسا لأدخل السجن و لكن عندما يأتي الى الوطن يحسب نفسه فوق القانون و الشريط اظهر ان الشرطي بريئ مما أدعاه حيت اوقفه بسبب عدم ربط حزام السلامة و الرقص مع الموسيقى أتناء القيادة مع عدم التركيز و هدا يهدد سلامة مستعملي الطريق لكنه اراد ان يلعب دور المظلوم
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9 - كريم الخميس 23 ماي 2019 - 16:18
بان الحق الفكاهي لم يتعرض للعنف ومن خلال الفديو الدي نشره لم يبين العنف فقط تصريح على المحكمة ان تبرئ الضابط وتتابع الفكاهي بتصريح كاذب ضد الضابط
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10 - معلق الخميس 23 ماي 2019 - 16:19
واخا هادي دوزناها . و هادوك لي شتتو ليهم السلعة ديالهم بدون تعويض و بدون بديل
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11 - كلمة حق الخميس 23 ماي 2019 - 16:19
مايعاب على البعض اصدار الاحكام الجاهزة دون معرفة كيف و متى و لماذا ؟؟ فيما ضلت اصابع الاتهام تلاحق الشرطي فقط .. حقدا عليه من طرف المشرملين.. كما لم نسمع منه لا سب ولا شتم خلال الفيديو لتبرير فعله العنيف . و في الاخير جماهير غفيرة كبات الما علا كرشها ههههه ..
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12 - deterte الخميس 23 ماي 2019 - 16:20
تطبيق القانون بالحرف ونشفافية ونزاهة ودون موالات ولا ضغط لا على الشرطي ولا على المشتكي لان خير شيئ هو تطبيق العدالة فهي اساس الملك فالشرطي مواطن ومسؤول في مجال اختصاصه يؤديه نيابة عن المجتمع مقابل اجر يحصل عليه من ضرائب الشعب ولا ولن نتنازل عن الدفاع عنه والمشتكي مواطن مغربي له حقوق وكرامة ولن نتنازل عنها لانها ان مست اليوم فالدور علينا غذا وعليه العدالة هي الفيصل بين الطرفين
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13 - طارق الخميس 23 ماي 2019 - 16:21
أقسم بالله أنني لا أشك في نزاهة تحقيقات المديرية العامة للأمن الوطني لأنها سريعة التفاعل مع كل ما ينشر ما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي و قد أخذت غير ما مرة إجرائات تأديبية في حق كل من تجاوز في إستعمال السلطة وصلت إلى حد الطرد من الوظيفة. السيد الحموشي رجل كفؤ في المكان المناسب
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14 - ريفي تطواني حر الخميس 23 ماي 2019 - 16:23
نريد معرفة لماذا منعه من تصوير الفيديو
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