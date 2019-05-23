مصدر أمني يكشف جديد قضية الراضي والشرطي

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر أمني قريب من التحقيقات المنجزة على خلفية شريط الفكاهي أمين الراضي، الذي ادعى فيه تعرضه للعنف من طرف شرطي بالبيضاء، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من إجراءات البحث والاستماع إلى أطراف القضية، وأحالت المحاضر المنجزة على النيابة العامة بالمدينة ذاتها.

وشدد المصدر ذاته على أن البحث الإداري المنجز في إطار القضية نفسها شارف على نهايته، موضحا أن جميع الإفادات المحصلة، وكذا المراجعة الدقيقة للأشرطة والتسجيلات المتوفرة، خلصت إلى أن شرطي المرور لم يستخدم نهائيا "العنف العمدي" في مواجهة سائق السيارة، وأن الاحتكاك البدني الذي يوثقه الشريط الذي صوره مستعمل الطريق نجم بشكل غير مقصود بسبب محاولة الشرطي منع المعني بالأمر من تصويره بواسطة هاتفه المحمول.

وشدد المصدر ذاته على أن زاوية التصوير هي التي أظهرت الاحتكاك وكأنه عنف، بعدما حاول الشرطي تفادي الاصطدام مع مستعمل الطريق عندما كان ساقطا على الأرض.

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على حماية حقوق وحريات المواطنين من كل تعسف أو شطط محتمل من جانب أي موظف للشرطة، لكنها حريصة بنفس القدر على ضمان التطبيق السليم للقانون في مواجهة كل مستعملي الطريق.