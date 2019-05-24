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الرئيسية | حوادث | المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي"

المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي"

المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي"
هسبريس - محمد لديب
الخميس 23 ماي 2019 - 23:35

تراجع نشاط شبكات تسويق "القرقوبي" و"الإكستازي" في معظم مناطق مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد تشديد الخناق على العصابات الإجرامية العاملة في هذا المجال، وتمكن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من الإطاحة بعناصر خمسة من هذه الشبكات.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن هذه الحملة الواسعة تتم تحت الإشراف المباشر لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وتستهدف الضرب بقوة واستهداف المنابع بمدينة طنجة، التي تزود كافة المدن المغربية بهذه المخدرات، وهو ما ساهم في تجفيف الأسواق الكبرى من "القرقوبي" و"الإكستازي".

وقال عبد الصمد التحفي، المنسق الوطني لجمعية "لا للقرقوبي"، إن الأمور بدأت تتغير نحو الأفضل في مدينة الدار البيضاء، في ظل التراجع الكبير لكميات الأقراص المهلوسة التي يعرضها تجار التقسيط في معظم الأحياء الشهيرة بهذه التجارة غير القانونية، مع وجود متابعة أمنية لصيقة لأي نشاط مشبوه.

وأضاف التحفي في تصريح لهسبريس: "أولى الانعكاسات الإيجابية للحملة الأمنية الواسعة على عصابات القرقوبي تتمثل في تراجع الكميات المروجة وارتفاع الأسعار بنحو 400 في المائة، وهو ما دفع العديد من التجار إلى صرف النظر عن تسويق هذا النوع من المخدرات. ونحن متأكدون أن الخطة الأمنية بدأت بالفعل تؤتي أكلها".

وشنت مصالح أمن مدينة الدار البيضاء حربا حقيقية على مروجي هذه الحبوب، من أجل وقف نزيف استهلاك المخدرات داخل أوساط شباب مدينة الدار البيضاء، ولمحاصرة ظاهرة الاعتداءات المتزايدة على ساكنة العاصمة الاقتصادية، المرتبطة باستهلاك هذا النوع من المخدرات.

يشار إلى أن الدراسات الميدانية تشير إلى أن المعدل العام للتلاميذ الذين يتناولون أقراص الهلوسة يبلغ 30 في المائة بالدار البيضاء؛ لكن هذه النسبة ترتفع إلى 40 في المائة في مدارس أحياء سيدي البرنوصي وسيدي عثمان.

ومكنت هذه الدراسات المتخصصين في محاربة انتشار استهلاك المخدرات في أوساط المراهقين من الوقوف على أرقام وإحصائيات مخيفة تهم نسبة التلاميذ الذين يتناولون أقراص الهلوسة بالمناطق السوداء في الدار البيضاء، إذ ترتفع إلى 50 في المائة في المؤسسات التعليمية المتمركزة في مناطق الحي الحسني ودرب السلطان وسيدي مومن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الطنز البنفسجي الخميس 23 ماي 2019 - 23:52
ان شاء الله تتحسن الامور فهاد المدينة الكحلة..
بغينا نحسو بأن كاين تغيير للاحسن.
بداو لينا بالنقل العمومي والنظافة والاسراع فانجاز المشاريع.
الشرطة موجودة وخدامة .. خاص غير تعطاها الاوامر الصارمة بالفعل والرغبة الحقيقية وتغليب النصلحة العامة على مصالح التجار الكبار والمتحالفين معاهم من الشرطة وللي حصل يودي.
الله المعين.
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14
2 - الله يعفو الخميس 23 ماي 2019 - 23:52
نتمنى صادقين أن تكون هذه حملة تجفيف حقيقية ،
وليست حملة (تكربيل ) لما بعد رمضان .
لأننا ضقنا درعا بهذه المخدرات التي تدمر شبابنا اليائس أصلا .
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16
3 - ولد حميدو الخميس 23 ماي 2019 - 23:53
الحل هو كل واحد تم ضبطه مقرقب فعليه ان يدل الشرطة على الشخص الدي باع له تلك الحبوب و ادا لم يرد ان يتعاون راكم عارفين فهؤلاء لا يصلح معهم حقوق الانسان و كدلك الردع في العقوبات الحبسية
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12
4 - Adam الجمعة 24 ماي 2019 - 00:01
بزناس يدخل السجن وبزناس يخرج من السجن الحل هو تغيير القانون المتعلق بتجارة المخدرات وتطبيق حكم الاعدام في كل من ساهم في إدخال أو ترويج هده السموم إلى المغرب. في بنغلاديش مثلا يقتل تجار المخدرات و لا يحاكمون.
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16
5 - Red1 الجمعة 24 ماي 2019 - 00:03
Minimum 50 years in prison for anyone caught dealing this destructive narcotic. 50 years all across the board, no mercy.
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3
6 - الجيلالي البيساوي الجمعة 24 ماي 2019 - 00:06
تحية لرجال الامن الوطني لمجهوداتهم الجبارة في التصدي لجل انواع الجريمة مع يحمله ذلك من تضحيات و اخطار قد تطالهم او تكال اقربائهم
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7
7 - رحيوي الجمعة 24 ماي 2019 - 00:06
خبر مفرح وتحياتي للكل امن و جمعيات و كل من له حزة في النفس.العكوبة للحشيش. حسب دراسة أطباء الإدمان في المغرب شاب من كل أربعة مدمن حشيش. المصيبة انه يطال حتى الجامعات والمعاهد العليا.
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2
8 - hassan الجمعة 24 ماي 2019 - 00:06
مازال تجار هاته الافة ينشطون في حي الامان والوفاق بعين السبع حيت يمتهن بعضهم التجارة في السوق النمودجي كونهم يوهمون السلطات انهم يتاجرون في الخضر والفواكه لكنهم يتاجرون في القرقوبي الدي يدر عليهم ارباح كثيرة
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4
9 - 30 سنة الجمعة 24 ماي 2019 - 00:14
حي مولاي رشيد والهراويين هم مركز هاته البلية والاجرام منذ 30 سنة ,جيل يعوض جيل في قطع الطريق وحمل السيوف والتردد على السجن,دون ان يتغير الوضع الى اليوم.
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9
10 - 04سباتة الجمعة 24 ماي 2019 - 00:19
لا تنسوا المناطق المجاورة ك الدروة و حدالسوالم. و أصحاب كراريس الفواكه بشارع الشجر حي جميلة. و حراس الدراجات بالسالمية 2 و لافيراي بحيث بعض المروجين المبتدئين يخبيئون هاته المواد بمقاعد الدراجات النارية و الدراجات المتهالكة وتركها عند الحراس الليليين. يجب القيام بحملة على حراس الدراجات و ممتلكيها من المراهقين و بعض منحرفين. ولا تنسوا المشروع بالهراويين و دوار ولاد ملوك و لمكانسة و دوار تقلية و الهوامش .
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7
11 - Mourad الجمعة 24 ماي 2019 - 00:24
لو أرادت المصالح الأمنية القضاء على المخدرات في وقت وجيز لفعلت كما الحال في استباق العمليات الإرهابية.
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4
12 - amine الجمعة 24 ماي 2019 - 00:38
و لكن من اين تاتي هذه الاقراص من القرقوبي . هل مصدرها من الجزائر , اذا كانت مصدرها من الجزائر فاين هي الشرطة الحدود , ولماذا تريدون فتح الحدود من اجل اغراقنا بالملايين من الاقراص القرقوبي المهلوسة القاتلة, في الحقيقة مابقيت فاهم والو,
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1
13 - متى يشمل هذا التشطيب الجمعة 24 ماي 2019 - 00:40
متى يشمل هذا التشطيب كل المغرب و متى يوقف المجرمون وهم معروفون و يبيعون الأطفال أمام المدارس و الثنويات. فوالله كل الاولاد و بنات يعرفون من يتعرض لهم و يعرض عليهم القرقوبي و الكيف و لهذا نطلب من الأمن أن يشطب المغرب من هذا البلاء أن شاء الله.
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3
14 - تامرا حسن الجمعة 24 ماي 2019 - 00:46
تحية وتقدير للسيد والي الأمن السيد عبدالله الوردي ورجال الأمن الدين سهروا على تجفيف مدينة الدار البيضاء من هذه السموم نشكركم جزيل الشكر ونطلب منكم المزيد وفقكم الله
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