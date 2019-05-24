24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)
- الخلفي: التغطية الصحية للوالدين تعزز القدرة الشرائية لمليون موظف - (138)
- هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني - (130)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (91)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (79)
- غياب مؤشرات الغاز بآبار المغرب يخيّب آمال مستكشفين بريطانيين - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي"
تراجع نشاط شبكات تسويق "القرقوبي" و"الإكستازي" في معظم مناطق مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد تشديد الخناق على العصابات الإجرامية العاملة في هذا المجال، وتمكن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من الإطاحة بعناصر خمسة من هذه الشبكات.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن هذه الحملة الواسعة تتم تحت الإشراف المباشر لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وتستهدف الضرب بقوة واستهداف المنابع بمدينة طنجة، التي تزود كافة المدن المغربية بهذه المخدرات، وهو ما ساهم في تجفيف الأسواق الكبرى من "القرقوبي" و"الإكستازي".
وقال عبد الصمد التحفي، المنسق الوطني لجمعية "لا للقرقوبي"، إن الأمور بدأت تتغير نحو الأفضل في مدينة الدار البيضاء، في ظل التراجع الكبير لكميات الأقراص المهلوسة التي يعرضها تجار التقسيط في معظم الأحياء الشهيرة بهذه التجارة غير القانونية، مع وجود متابعة أمنية لصيقة لأي نشاط مشبوه.
وأضاف التحفي في تصريح لهسبريس: "أولى الانعكاسات الإيجابية للحملة الأمنية الواسعة على عصابات القرقوبي تتمثل في تراجع الكميات المروجة وارتفاع الأسعار بنحو 400 في المائة، وهو ما دفع العديد من التجار إلى صرف النظر عن تسويق هذا النوع من المخدرات. ونحن متأكدون أن الخطة الأمنية بدأت بالفعل تؤتي أكلها".
وشنت مصالح أمن مدينة الدار البيضاء حربا حقيقية على مروجي هذه الحبوب، من أجل وقف نزيف استهلاك المخدرات داخل أوساط شباب مدينة الدار البيضاء، ولمحاصرة ظاهرة الاعتداءات المتزايدة على ساكنة العاصمة الاقتصادية، المرتبطة باستهلاك هذا النوع من المخدرات.
يشار إلى أن الدراسات الميدانية تشير إلى أن المعدل العام للتلاميذ الذين يتناولون أقراص الهلوسة يبلغ 30 في المائة بالدار البيضاء؛ لكن هذه النسبة ترتفع إلى 40 في المائة في مدارس أحياء سيدي البرنوصي وسيدي عثمان.
ومكنت هذه الدراسات المتخصصين في محاربة انتشار استهلاك المخدرات في أوساط المراهقين من الوقوف على أرقام وإحصائيات مخيفة تهم نسبة التلاميذ الذين يتناولون أقراص الهلوسة بالمناطق السوداء في الدار البيضاء، إذ ترتفع إلى 50 في المائة في المؤسسات التعليمية المتمركزة في مناطق الحي الحسني ودرب السلطان وسيدي مومن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
بغينا نحسو بأن كاين تغيير للاحسن.
بداو لينا بالنقل العمومي والنظافة والاسراع فانجاز المشاريع.
الشرطة موجودة وخدامة .. خاص غير تعطاها الاوامر الصارمة بالفعل والرغبة الحقيقية وتغليب النصلحة العامة على مصالح التجار الكبار والمتحالفين معاهم من الشرطة وللي حصل يودي.
الله المعين.
وليست حملة (تكربيل ) لما بعد رمضان .
لأننا ضقنا درعا بهذه المخدرات التي تدمر شبابنا اليائس أصلا .