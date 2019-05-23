24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)
نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي" (5.00)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (83)
- هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني - (82)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (81)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (79)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون
أقدم شاب، اليوم الخميس، على إنهاء حياته في ظروف غامضة بعدما وجد جثة معلقة بغصن شجرة في دوار القلعة التابع لجماعة تلمبوط بإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 29 سنة، أقدم على وضع حد لحياته لأسباب مجهولة، لازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.