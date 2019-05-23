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الرئيسية | حوادث | ‪شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون‬

‪شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون‬

‪شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون‬
هسبريس من شفشاون
الخميس 23 ماي 2019 - 19:55

أقدم شاب، اليوم الخميس، على إنهاء حياته في ظروف غامضة بعدما وجد جثة معلقة بغصن شجرة في دوار القلعة التابع لجماعة تلمبوط بإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 29 سنة، أقدم على وضع حد لحياته لأسباب مجهولة، لازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.

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