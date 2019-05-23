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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف في مراكش دنماركيا مبحوثا عنه دوليا

الأمن يوقف في مراكش دنماركيا مبحوثا عنه دوليا

الأمن يوقف في مراكش دنماركيا مبحوثا عنه دوليا
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 16:04

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، من توقيف مواطن دنماركي يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية، من أجل الاشتباه في تورطه في الانتماء لعصابة إجرامية والضرب والجرح الخطيرين في إطار تصفية الحسابات بين شبكات إجرامية بالدانمارك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش كانت قد أوقفت المواطن الدانماركي، في الحادي عشر من شهر ماي الجاري، بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب وانتحال هوية أحد مواطنيه والدخول غير القانوني للتراب الوطني والتزوير واستعماله، وذلك قبل أن تكشف إجراءات البحث والتنقيط أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة "الأنتربول" مند 22 نونبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المواطن الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إشعار السلطات الدانماركية المختصة بواقعة توقيف مواطنها المذكور، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه من قبل السلطات القضائية المغربية المختصة.

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