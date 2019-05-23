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الرئيسية | حوادث | شاب يُقْرن السرقة بالعنف داخل مستوصف بسلا

شاب يُقْرن السرقة بالعنف داخل مستوصف بسلا

شاب يُقْرن السرقة بالعنف داخل مستوصف بسلا
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 17:05

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل مستوصف صحي.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض طبيبة وممرضة تعملان بالمستوصف الصحي بحي سعيد حجي بمدينة سلا لسرقة هاتفيهما المحمولين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة عن ضبطه متلبسا بحيازة الهاتفين المتحصلين من عملية السرقة، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الفعل الإجرامي.

وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Seddam الخميس 23 ماي 2019 - 17:12
غير كونو هانيين سيفطر في مخفر الشرطة، خصوصا و لابد من توفر المركز و لو على كاميرا واحدة في المدخل.
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2 - Gala الخميس 23 ماي 2019 - 17:17
سارق وقح. كيف يتجرأ هذا الشبيه بالبشر بأن يقتحم المستشفى ويسرق نساء يقمن بواجبهن الوطني والإنساني؟ لنا الثقة التامة في القضاء
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3 - المهاجر الخميس 23 ماي 2019 - 17:23
ها علاش كنقولها دايما. .. السلاح تم السلاح. من طرف الشرطة ...يالله دابا بحال هدا مخصوش شي عشرون سنة وفي شي حبس بعيد على سلا ...متال ورززات أو كلميم ....
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4 - مغربي من فرنسا الخميس 23 ماي 2019 - 17:25
نشكر الشرطة المغربية التي قامت بواجبها والقبض على هذا المجرم ،نتتظر من المحكمة بالقيام بواجبها والحكم على مثل هؤلاء المجرمين،
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5 - الصرامة مع المجرمين الخميس 23 ماي 2019 - 17:27
والله لدي اقتراح لهؤلاء المجرمين، في كيفية السجن بحيث لا يستفيد من القفة نهاءيا ،يحرم من زيارة العائلة إلا من خلال الشباك جماعيا ومن بعيد، نصف لتر ماء وخبزة يابسة في اليوم، لا استحمام لاحلاقة لمدة شهر أو شهرين،(قالك حقوق الانسان )
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6 - عبدالله البعمراني الخميس 23 ماي 2019 - 17:31
إنه يرى رمضان في السجن احسن لذالك اقترف تلك الجريمة داخل المؤسسة المزودة بالكاميرات ليقبض بسهولة
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