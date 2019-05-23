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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحجز أكثر من طن من مخدر "الكيف"

أمن مراكش يحجز أكثر من طن من مخدر "الكيف"

أمن مراكش يحجز أكثر من طن من مخدر "الكيف"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 23 ماي 2019 - 19:05

أحالت مصالح المنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي، اليوم الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصاً من ذوي السوابق العدلية العديدة في تجارة المخدرات.

وأفادت مصادر أمنية، في تصريح لهسبريس، بأن عناصر الدائرة الخامسة عشرة تمكنت، يوم الثلاثاء، من ضبط المعني بالأمر متلبساً بحيازة وترويج المخدرات على مستوى حي الفخارة، مضيفة أن عملية تفتيشه أسفرت عن حيازته ثماني قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع، وحوالي 1100 كلغ من مخدر "الكيف" كانت على شكل باقات معدة للترويج كذلك، بالإضافة إلى حوالي 266 كلغ من التبغ المهرب.

وأوردت المصادر نفسها أن عناصر هذه المنطقة الأمنية تمكنت مع حلول شهر رمضان، وفي عمليات متفرقة، من توقيف ثلاثة أشخاص تم ضبطهم في حالة تلبس بترويج مخدري "الشيرا" و"الكيف".

كما أوقف عناصر الأمن ذاتها شخصا آخر كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج الخمور، ووضعت حدا لنشاط قاصرين ينحدران من أحد الدواوير المتاخمة للمجال الحضري، وينشطان في مجال السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية.

يأتي هذا الإجراء في سياق التفاعل الإيجابي مع انشغالات ساكنة المنطقة، وتفعيل توصيات اللقاءات التواصلية التي جمعت مختلف مكونات نسيج المجتمع المدني بمنطقة الفخارة برئيسي المنطقة الأمنية والدائرة الأمنية المختصة ترابياً.

يذكر أن الجهود المبذولة في هذا الصدد ستستمر في الزمان والمكان، تماشيا مع توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني القاضية بوضع انشغالات المواطنين ضمن صلب اهتمامات المؤسسة الأمنية.

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