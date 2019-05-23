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الرئيسية | حوادث | شبهة الارتشاء تتسبب في إيقاف تقني أمن ببيوكرى‬

شبهة الارتشاء تتسبب في إيقاف تقني أمن ببيوكرى‬

شبهة الارتشاء تتسبب في إيقاف تقني أمن ببيوكرى‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 23 ماي 2019 - 21:50

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس، تقنيا من الدرجة الثالثة يعمل ضمن الأطر المشتركة بين الوزارات الملحقين بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى، التابعة لولاية أمن أكادير، كانت قد أوقفت صاحب مقهى يشتبه في تورطه في ترويج مادة الشيشا وإيواء قاصرين.

وتابع المصدر سالف الذكر أن إجراءات البحث مع صاحب المقهى الموقوف بينت أنه كان يسلمّ مبالغ مالية إلى الموظف المشتبه فيه، بطلب من هذا الأخير، بدعوى التستر على أنشطته المشوبة بعدم الشرعية.

وقد جرى إخضاع التقني من الدرجة الثالثة لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز في هذه القضية، قبل أن يعرض على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان بتهمة الارتشاء.

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