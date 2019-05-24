24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر (5.00)

  2. الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)

  3. التراويح من المسجد الأقصى (5.00)

  4. ‪شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون‬ (5.00)

  5. بركة: استثمارات الدولة تراجعت بـ50% .. والفقر يُورّث جينيا بالمغرب‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تنسيق أمني يُنهي إجرام "شفيق" في آيت اعميرة

تنسيق أمني يُنهي إجرام "شفيق" في آيت اعميرة

تنسيق أمني يُنهي إجرام "شفيق" في آيت اعميرة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 24 ماي 2019 - 06:53

تمكن تنسيق أمني بين السلطات المحلية والدرك الملكي بآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، مساء الخميس، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، الملقب بـ"شفيق"، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

إيقاف المشتبه فيه سالف الذكر جاء على مستوى دوار "أكرام"، التابع لنفوذ المقاطعة الأولى بآيت اعميرة، حيث ضبط متلبسا بحيازة كمية مهمة من مخدر "الشيرا"، إلى جانب سلاح أبيض من الحجم الكبير ومبالغ مالية متحصل عليها من عائدات ترويج الممنوعات، كما جرى حجز دراجة نارية تُستعمل في تنقلاته.

وقد وضعت المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه وتقديمه إلى العدالة بغرض متابعته بالمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.