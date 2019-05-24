تنسيق أمني يُنهي إجرام "شفيق" في آيت اعميرة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تمكن تنسيق أمني بين السلطات المحلية والدرك الملكي بآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، مساء الخميس، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، الملقب بـ"شفيق"، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

إيقاف المشتبه فيه سالف الذكر جاء على مستوى دوار "أكرام"، التابع لنفوذ المقاطعة الأولى بآيت اعميرة، حيث ضبط متلبسا بحيازة كمية مهمة من مخدر "الشيرا"، إلى جانب سلاح أبيض من الحجم الكبير ومبالغ مالية متحصل عليها من عائدات ترويج الممنوعات، كما جرى حجز دراجة نارية تُستعمل في تنقلاته.

وقد وضعت المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه وتقديمه إلى العدالة بغرض متابعته بالمنسوب إليه.