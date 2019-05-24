الدرك يوقف متّهما بالسرقة فارّا بالأصفاد في حطان

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطّان، ضواحي مدينة خريبكة، من إيقاف شاب في الثلاثينات من عمره، كان قد تمكن من الإفلات من قبضة دركيّين، قبل حوالي ثلاثة أشهر، والفرار إلى وجهة مجهولة وهو مصفّد اليدين.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن دركيّين بمركز حطان تمكنوا، قُبيل مغرب شمس الخميس، من تحديد مكان المبحوث عنه.

وخلال عملية ترصده بهدف إيقافه، تم ضبطه وهو بصدد القيام بعملية سرقة من داخل إحدى المنشآت التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

ونقلت العناصر الدركية المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، من أجل تلقي الإسعافات نتيجة إصابته بجروح قُبيل إيقافه.

وسيتم خلال الساعات القادمة إرجاعه إلى مركز حطّان من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه، قبل وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.