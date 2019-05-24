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قتيل ومصابان في انقلاب سيارة بإقليم شفشاون
الجمعة 24 ماي 2019 - 00:45
لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت مساء الخميس بدوّار "مشات" التّابع لجماعة باب برّد بإقليم شفشاون.
مصادر متطابقة أفادت بأنّ "سيّارة رباعيّة الدّفع قد انقلبت في منحدر خطير على مستوى الطّريق الوطنيّة رقم 2 الرّابطة بين تطوان والحسيمة، وتحديدا بالقرب من مدرسة بدوّار "مشات"؛ وهو ما خلّف مصرع السّائق، فيما أصيب اثنان آخران".
وتضيف المصادر أنّ عناصر من الدّرك الملكيّ قد حلّت بعين المكان، بمجرّد إخطارها بالحادث، حيث باشرت تحقيقا في ملابساته وأسبابه؛ "فيما نُقل المصابان إلى مستشفى محمّد الخامس بشفشاون".