الرشوة تجر طبيبة متدربة وحارس أمن أمام القضاء

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بآسفي، أمس الخميس، طبيبة متدربة وحارس أمن خاص، من داخل قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، إثر الاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة.

وأفادت مصادر هسبريس الأمنية بأن إيقاف هذه الطبيبة (ه.ع) داخل قسم المستعجلات جاء على إثر أمر صدر من النيابة العامة لدى ابتدائية أسفي، والتي توصلت بشكاية من خلال الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ المباشر عن الرشوة، مضيفة "أن الطبيبة المتدربة المعنية تسلمت مبلغ 100 درهم من مريض مقابل الحصول على شهادة طبية".

وأوردت المصادر نفسها أن حارس الأمن الخاص أوقفته العناصر الأمنية بعد تسلمه مبلغ 20 درهما، من أجل التوسط للحصول على الشهادة الطبية المذكورة.

وبأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية أسفي، وضعت الطبيبة المتدربة وحارس الأمن تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالتهما على القضاء.