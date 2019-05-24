24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)
- الخلفي: التغطية الصحية للوالدين تعزز القدرة الشرائية لمليون موظف - (138)
- هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني - (130)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (91)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (79)
- غياب مؤشرات الغاز بآبار المغرب يخيّب آمال مستكشفين بريطانيين - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرشوة تجر طبيبة متدربة وحارس أمن أمام القضاء
أوقفت عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بآسفي، أمس الخميس، طبيبة متدربة وحارس أمن خاص، من داخل قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، إثر الاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة.
وأفادت مصادر هسبريس الأمنية بأن إيقاف هذه الطبيبة (ه.ع) داخل قسم المستعجلات جاء على إثر أمر صدر من النيابة العامة لدى ابتدائية أسفي، والتي توصلت بشكاية من خلال الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ المباشر عن الرشوة، مضيفة "أن الطبيبة المتدربة المعنية تسلمت مبلغ 100 درهم من مريض مقابل الحصول على شهادة طبية".
وأوردت المصادر نفسها أن حارس الأمن الخاص أوقفته العناصر الأمنية بعد تسلمه مبلغ 20 درهما، من أجل التوسط للحصول على الشهادة الطبية المذكورة.
وبأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية أسفي، وضعت الطبيبة المتدربة وحارس الأمن تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالتهما على القضاء.