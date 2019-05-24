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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورطين في تكوين عصابة إجرامية بميدلت

إيقاف متورطين في تكوين عصابة إجرامية بميدلت

إيقاف متورطين في تكوين عصابة إجرامية بميدلت
هسبريس من ميدلت
الجمعة 24 ماي 2019 - 11:50

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت، من إيقاف أربعة أشخاص لتورطهم في جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف واعتراض سبيل المواطنين تحت التهديد والضرب والجرح السلاح الأبيض، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر أمنية، فإن إيقاف المتهمين الأربعة جاء بعد تعرض ثلاثة أشخاص للاعتداء من قبل أفراد العصابة بالضرب والجرح وسرقة الأموال والأغراض التي كانت بحوزتهم، مشيرة إلى أن المتهمين لهم سوابق في السرقة الموصوفة.

وذكرت المصادر ذاتها أن العصابة ذاتها اعتدت على أحد الضحايا بالضرب، وسببت له في كسر على مستوى رجله اليسرى ورضوض خطيرة على مستوى الوجه، وتم نقله إلى المستشفى الإقليمي حيث تلقى العلاجات الضرورية، مضيفة أن الضحايا تعرفوا على أفراد العصابة بعد عرض عليهم صور ذوي السوابق الإجرامية من طرف المصالح الأمنية.

مصادر هسبريس أكدت أن المتهمين الأربعة اعترفوا، بعد إيقافهم والاستماع إليهم في محضر رسمي، بالمنسوب إليهم. وقد جرى الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام العدالة، فور انتهاء البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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