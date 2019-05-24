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الرئيسية | حوادث | قتيل في اصطدام دراجة نارية بشاحنة نواحي أكادير

قتيل في اصطدام دراجة نارية بشاحنة نواحي أكادير

قتيل في اصطدام دراجة نارية بشاحنة نواحي أكادير
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 24 ماي 2019 - 02:36

لقي راكب دراجة نارية مصرعه في حادثة سير وقعت ليلة الخميس بالطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير وتزنيت، على مستوى دوار "قهوة الرومية"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، بعد اصطدام دراجته بمؤخرة شاحنة كانت مركونة بجانب الطريق.

وأورد شهود عيان أن راكب الدراجة النارية نقل إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بيوكرى، الذي فارق به الحياة متأثرا برضوض ونزيف حاد ناجم عن قوة الاصطدام بالشاحنة.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بلفاع، إلى جانب السطات المحلية بقيادة إنشادن، قد انتقلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.

وعلاقة بالحادثة المميتة، عبّر رواد التواصل الاجتماعي من أبناء جماعة إنشادن عن امتعاضهم من استمرار غياب سيارة الإسعاف الجماعية، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية؛ وهو ما "فوت على الضحية نقله في وقت معقول لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وهو الأمر الذي تكرر مع واقعة مماثلة، الأربعاء، على مستوى دوار إسحنان ببلفاع، على الطريق الوطنية نفسها".

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