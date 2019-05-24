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الرئيسية | حوادث | "قتل مهاجرين" يتسبب في سجن مغربي بإسبانيا

"قتل مهاجرين" يتسبب في سجن مغربي بإسبانيا

"قتل مهاجرين" يتسبب في سجن مغربي بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 24 ماي 2019 - 18:39

أدانت الغرفة السادسة بمحكمة لاس بالماس بحزر الكناري مواطنا مغربيا يملك قاربا للهجرة السرية بالسجن النافذ لمدة 11 عاما، بعدما كان قد تسبّب في وفاة سبعة مهاجرين سريين من أصل 27 كانوا ينوون الوصول إلى سواحل جزيرة لانثروتي الإسبانية.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي، فإن المغربي محمد سعود اعترف بارتكاب سبع جرائم قتل دون نية إحداثها، إضافة إلى جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، مضيفا أنه امتثل أمام القاضي عبر تقنية الفيديو من داخل سجن "تاييتشي" بمساعدة مترجم.

ولقي المهاجرون السبعة مصرعهم غرقا في الـ15 من شهر يناير سنة 2018 بالمياه المحاذية لشاطئ "Teguise"، إثر انقلاب قارب كان يقل 27 مرشحا للهجرة السرية قادمين من سواحل مدينة طانطان بغية الوصول إلى أرخبيل الكناري في رحلة استغرقت ثلاثة أيام.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية محلية بأن المواطن المغربي سعود معروف لدى عناصر الأمن الإسباني، إذ سبق أن أدين بجزر الكناري بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمتي الانتماء إلى شبكة للهجرة غير الشرعية وتسخير قوارب تعرض حياة المهاجرين للخطر.

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