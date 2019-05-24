الأمن يشن حملة ضد مقاهي "الشيشة" في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أسفرت عملية مداهمة لمجموعة من المقاهي الموجودة بالوسط الحضري لمدينة أكادير، مساء الخميس، والتي تنشط في تقديم خدمات تدخين "الشيشة"، عن حجز ما مجموعه 203 من قنينات النرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير محاضر قانونية في حق مسيري هذه المحلات العمومية.

وقال مصدر أمني إن التدخل الأمني يأتي في إطار مواصلة فرقة الأماكن العمومية التابعة لولاية أمن أكادير لمجهوداتها المكثفة الرامية إلى محاربة ظاهرة تدخين "الشيشة" بالأماكن العمومية، ولا سيما خلال هذه الفترة التي يكثر الإقبال عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الأمنية المذكورة تباشر باستمرار تدخلاتها الرامية إلى زجر هذا النوع من النشاط غير القانوني، حيث مكّنت هذه العمليات من حجز المئات من قنينات النرجيلة مع إنجاز مساطر قضائية في حق المخالفين.