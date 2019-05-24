جمارك بني أنصار تحجز كميات من الجبن الأحمر‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك، بعد اقتحام مستودع بمدينة بني أنصار، من حجز 1932 وحدة من الجبن الأحمر، بوزن إجمالي يقدر بـ3284 كيلوغراما.

المعاينات الأولية بيّنت أن الجبن المحجوز ذو جودة ضعيفة وبتاريخ صلاحية محدد في يونيو 2019، حيث قام المهربون بتغيير غلافه الخارجي وتاريخ انتهاء الصلاحية ليصبح 01/05/2020.

وقد حجزت عناصر الجمارك كمية الجبن الفاسد، وأبلغت المصالح الأمنية بالموضوع لفتح تحقيق وإيقاف المتورطين.