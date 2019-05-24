24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "التجمع الدستوري" يدعم إصدار النقود بالأمازيغية (5.00)

  2. المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي" (5.00)

  3. سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)

  4. عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)

  5. بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك بني أنصار تحجز كميات من الجبن الأحمر‎

جمارك بني أنصار تحجز كميات من الجبن الأحمر‎

جمارك بني أنصار تحجز كميات من الجبن الأحمر‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 ماي 2019 - 19:20

تمكنت عناصر الجمارك، بعد اقتحام مستودع بمدينة بني أنصار، من حجز 1932 وحدة من الجبن الأحمر، بوزن إجمالي يقدر بـ3284 كيلوغراما.

المعاينات الأولية بيّنت أن الجبن المحجوز ذو جودة ضعيفة وبتاريخ صلاحية محدد في يونيو 2019، حيث قام المهربون بتغيير غلافه الخارجي وتاريخ انتهاء الصلاحية ليصبح 01/05/2020.

وقد حجزت عناصر الجمارك كمية الجبن الفاسد، وأبلغت المصالح الأمنية بالموضوع لفتح تحقيق وإيقاف المتورطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.