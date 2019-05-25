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الرئيسية | حوادث | عمليّة اختلاس تطيح بكاتب ضبط بمحكمة في تطوان

عمليّة اختلاس تطيح بكاتب ضبط بمحكمة في تطوان

عمليّة اختلاس تطيح بكاتب ضبط بمحكمة في تطوان
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 24 ماي 2019 - 23:38

أوقفت مصالح الأمن بتطوان كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف وحارس أمن خاصّا بالمحكمة ذاتها، على خلفيّة اختلاس محجوزات ضمّت مجموعة مهمّة من الهواتف النّقالة والسّاعات، حسب ما أفادته مصادر جدّ مطّلعة.

المصادر ذاتها أوضحت أّنّه قد جرى أمس الخميس "إيداع كاتب الضّبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بالسّجن المحليّ، بناء على أوامر من قاضي التّحقيق"، بعد اعتراف رجل أمن خاصّ موقوف على ذمّة القضيّة ذاتها بمسؤوليّته في عمليّة الاختلاس.

وتضيف المصادر أنّ مصالح الأمن بتطوان "قد توصّلت إلى تحديد مواقع بعض الهواتف الّتي كانت ضمن المحجوزات، عبر استعمال الرّقم التّسلسليّ المدوّن في محاضر المحكمة. وبعد فتح تحقيق مع مستعمليها، جرى تحديد هويّة حارس الأمن الخاص بالمحكمة، والذي اعترف بمسؤوليّته عن عمليّة الاختلاس بمشاركة كاتب الضبط".

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