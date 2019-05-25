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كُتّاب وآراء
خمسة جرحى في حادثة سير بين تزنيت وكلميم
أصيب خمسة أشخاص، من بينهم رضيعة وامرأتان، الجمعة، في حادثة سير وقعت بين شاحنة وسيارة أجرة وحافلة لنقل المسافرين، على الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وكلميم بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن انقلاب الشاحنة بسبب السرعة المفرطة أدى إلى وقوع اصطدام خفيف بينها وبين سيارة أجرة وحافلة على التوالي.
كما أفادت المعطيات نفسها بأن جميع المصابين الخمسة من ركاب الحافلة، في الوقت الذي لحقت فيه جميع العربات موضوع الحادث أضرار مادية جسيمة.
وتدخلت عناصر الوقاية المدنية لنقل المصابين نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الأول، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وبمجرد وصولها إلى مكان الحادث، تدخلت عناصر القوات المساعدة بقيادة أولاد جرار وكوكبة دراجي درك تزنيت، من أجل تسهيل عملية المرور واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ في انتظار فتح تحقيق معمق في الموضوع، بإشراف من النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب وملابسات الواقعة.