حريق يأتي على سيارتين وسط حيّ حسان بالرباط

هسبريس من الرباط

شبّ حريق، لحظات مباشرة بعد أذان صلاة المغرب، في سيارتين مركونتين على تقاطع شارعي العلويين والمرينيين بحي حسان بالعاصمة الرباط.

وقد استنفر الحادث عناصر الإطفاء التابعة للوقاية المدنية التي سيطرت على النيران، بحضور عناصر الشرطة التي أوقفت حركة السير بمحيط الواقعة.

النيران أتت على السيارتين بالكامل؛ في حين لا تزال الأسباب الكامنة وراء الحادث مجهولة، وباشرت عناصر الشرطة تحقيقاتها بعين المكان.