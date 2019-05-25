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كُتّاب وآراء
العثور على رضيع حديث الولادة ناحية اشتوكة
عثر، بعد زوال أمس، على رضيع حديث الولادة، لا يتجاوز عمره يومين، بمكان خلاء في دوار "أوخريب" التابع للجماعة الترابية بلفاع الواقعة ضواحي اشتوكة آيت باها.
وأورد شهود عيان أن الوليد وُجد في صحة مستقرة، ليجري نقله إلى المركز الصحي المحلي الذي أُخضع فيه للفحوصات الضرورية، قبل توجيهه إلى مصلحة الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى أكادير، بأمر من النيابة العامة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات التخلص من الوليد في الشارع العام، في أفق الوصول إلى الواقفين المحتملين وراء التخلي عن الرضيع، كما رجحت مصادر هسبريس أن تكون ولادته ناجمة عن علاقة غير شرعية.