24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حديث الحرب المنتظرة يسري همسا بين الإيرانيين
- التسيير التشاركي القائم على الأهداف
- ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان
- معاناة أسرة بالعيون الشرقية
- "كازابلانكا" .. فيلم عن "قضايا الفساد" يدخل المحاكم قبل القاعات
سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)
قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)
عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)
- الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني" - (268)
- الوداد يكتفي بالتعادل أمام الترجي في ذهاب نهائي "أبطال إفريقيا" - (150)
- تطوّع آلاف المغربيات للتجنيد الإجباري يفوق التوقعات الحكومية - (72)
- العلمي ينتقد هجرة الأدمغة ويَعد بعدم تفريط "الأحرار" في الأمازيغية - (66)
- ريفيو الخارج يصوّتون على "داعمي الحراك" لولوج البرلمان الأوروبي - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن امريرت يضيق الخناق على مروجي المخدرات
باشرت عناصر الشرطة بمدينة امريرت بإقليم خنيفرة، منذ مطلع شهر رمضان وقبله، حملات استباقية بهدف تضييق الخناق على المتعاطين للمخدرات والمتاجرين فيها، من أجل الحيلولة دون وصول سمومها إلى شباب المدينة.
وأفادت مصادر هسبريس أن مجهودات رجال الشرطة أسفرت، في فترات مختلفة من هذا الشهر الفضيل، عن إيقاف أزيد من ثمانية أشخاص يتاجرون في المخدرات، وعشرات الأشخاص المبحوث عنهم.
وفي السياق ذاته، قامت شرطة امريرت، مساء الخميس، أثناء مداهمتها مقهى أعده صاحبه للعب القمار، بإيقاف ما يفوق خمسة عشر شخصا، حسب المعلومات ذاتها.