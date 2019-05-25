أمن امريرت يضيق الخناق على مروجي المخدرات

حميد رزقي

باشرت عناصر الشرطة بمدينة امريرت بإقليم خنيفرة، منذ مطلع شهر رمضان وقبله، حملات استباقية بهدف تضييق الخناق على المتعاطين للمخدرات والمتاجرين فيها، من أجل الحيلولة دون وصول سمومها إلى شباب المدينة.

وأفادت مصادر هسبريس أن مجهودات رجال الشرطة أسفرت، في فترات مختلفة من هذا الشهر الفضيل، عن إيقاف أزيد من ثمانية أشخاص يتاجرون في المخدرات، وعشرات الأشخاص المبحوث عنهم.

وفي السياق ذاته، قامت شرطة امريرت، مساء الخميس، أثناء مداهمتها مقهى أعده صاحبه للعب القمار، بإيقاف ما يفوق خمسة عشر شخصا، حسب المعلومات ذاتها.