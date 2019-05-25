السيارة المحترقة بالرباط تعود إلى دبلوماسي عربي

هسبريس من الرباط

عاش قاطنو العمارة الواقعة عند منعطف شارع العلويين، في اتجاه ضريح محمد الخامس، وسط حي حسان بالرباط، لحظات خوف إثر اندلاع حريق مهول أتى على سيارتين خفيفتين عن آخرهما.

وعبّرت إحدى السيدات عن الرعب الذي عاشه سكان العمارة بالقول، بعد أن طَمأنتْ شخصا كانت تحادثه عبر الهاتف بأنّ الحريق تمت السيطرة عليه، "بحال هادشي كنشوفوه غير في سوريا".

وعلمت هسبريس من بعض سكان العمارة أنّ السيارة التي اندلعت بها النيران في الأوّل تعود ملكيتها إلى دبلوماسي عربي يشتغل في البعثة الدبلوماسية لبلده بالعاصمة الرباط.

وحسب المصادر نفسها، فإنّ هذا الدبلوماسي يوجد منذ حوالي أربعين يوما خارج المغرب في مهمة ببلده الأصلي، بينما لم يُعرف صاحب السيارة الثانية المحترقة.

واندلع الحريق بالسيارة الأولى حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من مساء الجمعة، قبل أن تمتدّ النيران إلى السيارة الثانية، التي كانت مركونة أمامها، وتحترقا معا عن آخرهما.

وسُمع دويّ انفجار عجلات السيارتيْن وسط تصاعد أدخنة الحريق، قبل قدوم عناصر الوقاية المدنية حوالي الساعة التاسعة وخمس دقائق، حيث تمكّنت من السيطرة على النيران بسرعة.

وحلّتْ بمكان الحادث عناصر الشرطة العلمية من أجل البحث في أسباب الحريق، الذي لم يترك في سيارة الدبلوماسي العربي ولا السيارة المحترقة الأخرى غير هيكلهما الخارجي، فيما احترق داخلهما عن آخره.