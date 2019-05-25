24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)

  2. قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)

  3. عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)

  4. بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي‎ (5.00)

  5. البيانات المفتوحة تبوئ المغرب صدارة شمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السيارة المحترقة بالرباط تعود إلى دبلوماسي عربي

السيارة المحترقة بالرباط تعود إلى دبلوماسي عربي

السيارة المحترقة بالرباط تعود إلى دبلوماسي عربي
هسبريس من الرباط
السبت 25 ماي 2019 - 00:20

عاش قاطنو العمارة الواقعة عند منعطف شارع العلويين، في اتجاه ضريح محمد الخامس، وسط حي حسان بالرباط، لحظات خوف إثر اندلاع حريق مهول أتى على سيارتين خفيفتين عن آخرهما.

وعبّرت إحدى السيدات عن الرعب الذي عاشه سكان العمارة بالقول، بعد أن طَمأنتْ شخصا كانت تحادثه عبر الهاتف بأنّ الحريق تمت السيطرة عليه، "بحال هادشي كنشوفوه غير في سوريا".

وعلمت هسبريس من بعض سكان العمارة أنّ السيارة التي اندلعت بها النيران في الأوّل تعود ملكيتها إلى دبلوماسي عربي يشتغل في البعثة الدبلوماسية لبلده بالعاصمة الرباط.

وحسب المصادر نفسها، فإنّ هذا الدبلوماسي يوجد منذ حوالي أربعين يوما خارج المغرب في مهمة ببلده الأصلي، بينما لم يُعرف صاحب السيارة الثانية المحترقة.

واندلع الحريق بالسيارة الأولى حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من مساء الجمعة، قبل أن تمتدّ النيران إلى السيارة الثانية، التي كانت مركونة أمامها، وتحترقا معا عن آخرهما.

وسُمع دويّ انفجار عجلات السيارتيْن وسط تصاعد أدخنة الحريق، قبل قدوم عناصر الوقاية المدنية حوالي الساعة التاسعة وخمس دقائق، حيث تمكّنت من السيطرة على النيران بسرعة.

وحلّتْ بمكان الحادث عناصر الشرطة العلمية من أجل البحث في أسباب الحريق، الذي لم يترك في سيارة الدبلوماسي العربي ولا السيارة المحترقة الأخرى غير هيكلهما الخارجي، فيما احترق داخلهما عن آخره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.