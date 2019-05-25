3 قتلى وإصابات خطيرة في حادثة سير جديدة بطنجة

هسبريس - و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة طنجة أن 3 أشخاص (رجلان وامرأة) لقوا مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت صباح اليوم السبت، جراء اصطدام حافلتين لنقل العمال بمنطقة بني مكادة بطنجة.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.