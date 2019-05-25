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الرئيسية | حوادث | توقيف إسبانيين ومغربيين لحيازة كميات ذهب مشبوه

توقيف إسبانيين ومغربيين لحيازة كميات ذهب مشبوه

توقيف إسبانيين ومغربيين لحيازة كميات ذهب مشبوه
هسبريس من الرباط
السبت 25 ماي 2019 - 11:15

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس، من توقيف مواطنين إسبانيين، بمعية شخصين مغربيين، وذلك للاشتباه في حيازتهم لكميات من الذهب يشتبه في كونها متحصلة أو مرتبطة بأنشطة إجرامية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة مسجلة بالخارج، وبحوزتهم 78 صفيحة من معدن الذهب، والتي كانوا بصدد البحث عن مشترين محتملين بغرض التعاقد معهم لاقتناء الكميات المحجوزة.

وحسب البلاغ ذاته، فقد تمت إحالة الصفائح المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية والتقنية من أجل الخبرات الضرورية، في حين تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه المحجوزات، والتي يناهز وزنها الإجمالي 11 كيلوغراما و700 غراما، والتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بعائدات متحصلة من عمليات إجرامية، فضلا عن رصد كل الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للأشخاص الأجانب والأشخاص المغاربة الموقوفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي مظلوم السبت 25 ماي 2019 - 11:29
شيء جميل . ولكن عرفتي النيابة العامة شحال ديال الذهب كيخرج من المغرب .
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2 - السيارة...والطائرة. السبت 25 ماي 2019 - 11:36
يقول المثل العربي*ادا كان رب البيت للدف ضاربا....فشيمة اهل البيت الرقص*..كيف لا يسرق كل من بيده شيء من المسؤولية وهم يرون من بيده كل المسؤوليات يسرق..كيف نرى -كما راى كل العالم-طائرة محملة بقناطر من سبائك الدهب مهربة من افقر منطقة بالمغرب الشرقي (اميضر)التي ما زال سكانها معتصمين مند سنين ولا احد يسال عنهم.اقول ان هده الطائرة محجوز عليها في السودان والمغاربة يعرفون من مالكها وهي تحمل سبائك الدهب الى -جنة -ابوضبي .ان اموال المغرب تهرب صباح مساء سواء عبر شركات تسويق وتصدير وهمية او في حقائب دبلوماسية او لتادية فواتر وهمية الخ...يحجزون السيار ولا يحجزون الطائرة...يحيا العدل.ربما صاحب السيارة لم يفهم كيف تدار الامور واراد الاستفراد بالغنيمة لوحده..المغرب فيه جملة رائجة في كل المعابر*كول و وكل*اعني لكل نصيبه..لك الله يا وطني..النار بدات تقترب من الحطب..فحداري.
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