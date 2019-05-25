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كُتّاب وآراء
الأمن يحقق في انتحار غاض لموظف وسط الجديدة
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية لمدينة الجديدة بإجراء تشريح طبي على جثة موظف لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليها معلقة بحبل في سطح أحد المنازل بعاصمة دكالة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك" م.م" متزوج وأب لطفلين، في عقده الخامس، كان يشتغل قيد حياته موظفا بكلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي، عثر عليه جثة هامدة مربوطة بواسطة حبل مثبت بقطعة حديدية خاصة بصحن هوائي بحي سيدي موسى بمدينة الجديدة.
وانتقلت إلى عين المكان عناصر من الضابطة القضائية، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل السلطات المحلية، وتمت معاينة الجثة، وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، بأمر من ممثل النيابة العامة المختصة.
ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون الوفاة ناتجة عن عملية انتحار شنقا، في انتظار نتائج التشريح، الذي أمرت به النيابة العامة، لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث من قبل عناصر الضابطة القضائية بأمن الجديدة.