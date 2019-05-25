24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)

  2. عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)

  3. الوديي: الماركسيون آمنوا بقيام الثورة .. والطموح "ديكتاتورية العمال" (5.00)

  4. قصص قرآنية: سجينة عكاشة (5.00)

  5. الرصاص الحيّ يوقف مروّج مخدرات بحد السوالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يحقق في انتحار غاض لموظف وسط الجديدة

الأمن يحقق في انتحار غاض لموظف وسط الجديدة

الأمن يحقق في انتحار غاض لموظف وسط الجديدة
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 25 ماي 2019 - 15:10

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية لمدينة الجديدة بإجراء تشريح طبي على جثة موظف لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليها معلقة بحبل في سطح أحد المنازل بعاصمة دكالة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك" م.م" متزوج وأب لطفلين، في عقده الخامس، كان يشتغل قيد حياته موظفا بكلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي، عثر عليه جثة هامدة مربوطة بواسطة حبل مثبت بقطعة حديدية خاصة بصحن هوائي بحي سيدي موسى بمدينة الجديدة.

وانتقلت إلى عين المكان عناصر من الضابطة القضائية، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل السلطات المحلية، وتمت معاينة الجثة، وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، بأمر من ممثل النيابة العامة المختصة.

ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون الوفاة ناتجة عن عملية انتحار شنقا، في انتظار نتائج التشريح، الذي أمرت به النيابة العامة، لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث من قبل عناصر الضابطة القضائية بأمن الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.