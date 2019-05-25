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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم 70 براكة بسوق أسبوعي في تحناوت
التهمت ألسنة النيران، اليوم السبت، براريك مخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك بالسوق النموذجي بمدينة تحناوت، بإقليم الحوز، مخلفة خسائر مادية كبيرة ولم تخلف أي خسائر بشرية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الحرائق، التي لم تتضح أسبابها إلى حد الآن، حصدت ما يزيد عن 70 براكة، وأتت النيران على العديد من السلع والمعروضات من الخضر والفواكه والعربات الثابتة ومخزونها من سلع، كما التهمت ألسنة اللهب المقاهي العشوائية بهذا السوق الأسبوعي للمنطقة.
وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى هذا السوق الذي يعد من أكبر الأسواق الأسبوعية، فشرعت الأخيرة في إخماد النيران؛ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا أوليا لمعرفة ظروف وملابسات الحريق المذكور.
يذكر أن عمالة إقليم الحوز عقدت، يوم الثالث عشر من شهر ماي الجاري، اجتماعا خصص لتدارس التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية ومحاربة حرائق بالمنطقة برسم 2019، ووضع أبرز التوجهات الإستراتيجية على مستوى الإقليم من أجل التتبع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية ومكافحة الحرائق.