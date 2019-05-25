24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "التوحيد والإصلاح" تطالب بالإفراج عن دعاة سعوديين (5.00)

  2. قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)

  3. الوديي: الماركسيون آمنوا بقيام الثورة .. والطموح "ديكتاتورية العمال" (5.00)

  4. قصص قرآنية: سجينة عكاشة (5.00)

  5. فاطمة هندي .. مولّدة تقليدية من شفشاون تتدثّر بالخير والتطوّع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حريق يلتهم 70 براكة بسوق أسبوعي في تحناوت

حريق يلتهم 70 براكة بسوق أسبوعي في تحناوت

حريق يلتهم 70 براكة بسوق أسبوعي في تحناوت
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 25 ماي 2019 - 20:25

التهمت ألسنة النيران، اليوم السبت، براريك مخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك بالسوق النموذجي بمدينة تحناوت، بإقليم الحوز، مخلفة خسائر مادية كبيرة ولم تخلف أي خسائر بشرية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الحرائق، التي لم تتضح أسبابها إلى حد الآن، حصدت ما يزيد عن 70 براكة، وأتت النيران على العديد من السلع والمعروضات من الخضر والفواكه والعربات الثابتة ومخزونها من سلع، كما التهمت ألسنة اللهب المقاهي العشوائية بهذا السوق الأسبوعي للمنطقة.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى هذا السوق الذي يعد من أكبر الأسواق الأسبوعية، فشرعت الأخيرة في إخماد النيران؛ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا أوليا لمعرفة ظروف وملابسات الحريق المذكور.

يذكر أن عمالة إقليم الحوز عقدت، يوم الثالث عشر من شهر ماي الجاري، اجتماعا خصص لتدارس التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية ومحاربة حرائق بالمنطقة برسم 2019، ووضع أبرز التوجهات الإستراتيجية على مستوى الإقليم من أجل التتبع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية ومكافحة الحرائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.