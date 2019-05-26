مهرّب سلع يصيب جمركيا بسكين في بني أنصار

هسبريس من الرباط

شهد معبر بني أنصار، السبت، واقعة اعتداء بالسلاح الأبيض، أصيب على إثرها أحد عناصر الجمارك بجروح في وجهه.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الجمركي تعرض لاعتداء على يد أحد مهرّبي السلع؛ وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى الحسني بالناظور، ورتق الجرح بـسبع غرزات طبية.

وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى إيقاف المعتدي، ليتم تسليمه إلى الشرطة القضائية بالناظور، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.