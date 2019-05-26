24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/05/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- رئيس جنوب إفريقيا الجديد يتعهد بتحقيق العدالة
- عنف "الدولة" .. بين السترات الصفراء والوزرات البيضاء
- الانتخابات الأوربية والآفاق المتوقعة
- رجاءً دعوا الزهور في المِزْهرية
- مصحة بالمحمدية تطلب تبرع أسرة بأعضاء شاب
الوديي: الماركسيون آمنوا بقيام الثورة .. والطموح "ديكتاتورية العمال" (5.00)
- مُنجزات العرب في علم الرياضيات .. أرقام وجبر وهندسة ومثلثات - (119)
- "ظلم" الحكم المصري يُفسدُ أجواء لقاء النهاية بين الوداد والترجي - (112)
- الوداد يراسل "الكاف" و"الفيفا" لاحتساب هدف الفوز على الترجي - (41)
- ألمانيا تشيد بقدرة كولر على تحريك الرمال الجامدة لملف الصحراء - (40)
- نهضة بركان تخطط لمفاجأة الزمالك المصري في عقر "برج العرب" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مهرّب سلع يصيب جمركيا بسكين في بني أنصار
الأحد 26 ماي 2019 - 01:27
شهد معبر بني أنصار، السبت، واقعة اعتداء بالسلاح الأبيض، أصيب على إثرها أحد عناصر الجمارك بجروح في وجهه.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الجمركي تعرض لاعتداء على يد أحد مهرّبي السلع؛ وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى الحسني بالناظور، ورتق الجرح بـسبع غرزات طبية.
وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى إيقاف المعتدي، ليتم تسليمه إلى الشرطة القضائية بالناظور، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.