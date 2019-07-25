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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مموّن تجار "القرقوبي" في تغدوين
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأيت أورير، بتنسيق مع الشرطة القضائية لولاية الأمن بمراكش، المزود الرئيسي لتاجر مخدرات جرى إيقافه أول أمس الأحد بجماعة تغدوين بإقليم الحوز.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني يأتي بعدما قامت درك أيت أورير باستنطاق تاجر مخدرات جرى إيقافه بجماعة تغدوين، الذي أقر بأن مزوده الرئيسي يقطن بأحد أحياء مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
ومن أجل تنفيذ هذه العملية الأمنية، جرى التواصل مع أمن مراكش، لوضع خطة محكمة من أجل إلقاء القبض على الموقوف المعني، وبعد تفتيش منزله، جرى حجز ما يزيد عن 300 قرص مهلوس.
وأوضحت مصادر هسبريس أن ثمن القرص الواحد من هذه المادة المخدرة يبلغ 100 درهم، مضيفة أن التفتيش أفرز عن حجز ما يزيد عن خمسة وعشرون ألف درهم.
وجرى اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك بأيت أورير بإقليم الحوز، من أجل استكمال إجراءات التحقيق، في انتظار عرضه لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اش تدير
رد عليه
غير انعس اعمي هاني راحنا تنسرقو غير الدولة
لمادا لم يتم توقيف باءعي التقسيط فالموقوف يعرفهم واحدا بواحد ام ان من يبيعون للمستهلكين عندهم رخصة و الممول غير قانوني
ادا قضينا على ممول سيظهر اخر ليزود التجار ما داموا احرار
من يشتري قرصا ب 100درهم فهدفه هو العربدة و السرقة و الاجرام
نحن ننتقد السعودية في حقوق الانسان و لكن على الاقل تردع حتى تجار الحشيش فبالاحرى اصحاب القرقوبي
عشت أحداث واقعة احد الاشخاص قتل والدته تحت وقع التخدير و تم القبض على مزوده و بحوزته 2608 حبة من الأقراص المهلوسة و حكم على القاتل ب 25 سنة في حين حكم على تاجر المخدرات ب 3 سنوات في حين أن الحكم كان يكن بالإعدام في حق تاجر المخدرات و بايداع القاتل بمصحة المعالجة من الإدمان.
اسئلوا الصغار و ستعرفون من يروج هدا الكم الهائل من القرقوبي و الكوكايين