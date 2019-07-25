الأمن يوقف مموّن تجار "القرقوبي" في تغدوين

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأيت أورير، بتنسيق مع الشرطة القضائية لولاية الأمن بمراكش، المزود الرئيسي لتاجر مخدرات جرى إيقافه أول أمس الأحد بجماعة تغدوين بإقليم الحوز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني يأتي بعدما قامت درك أيت أورير باستنطاق تاجر مخدرات جرى إيقافه بجماعة تغدوين، الذي أقر بأن مزوده الرئيسي يقطن بأحد أحياء مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

ومن أجل تنفيذ هذه العملية الأمنية، جرى التواصل مع أمن مراكش، لوضع خطة محكمة من أجل إلقاء القبض على الموقوف المعني، وبعد تفتيش منزله، جرى حجز ما يزيد عن 300 قرص مهلوس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ثمن القرص الواحد من هذه المادة المخدرة يبلغ 100 درهم، مضيفة أن التفتيش أفرز عن حجز ما يزيد عن خمسة وعشرون ألف درهم.

وجرى اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك بأيت أورير بإقليم الحوز، من أجل استكمال إجراءات التحقيق، في انتظار عرضه لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.