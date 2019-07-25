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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مموّن تجار "القرقوبي" في تغدوين

الأمن يوقف مموّن تجار "القرقوبي" في تغدوين

الأمن يوقف مموّن تجار "القرقوبي" في تغدوين
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 02:21

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأيت أورير، بتنسيق مع الشرطة القضائية لولاية الأمن بمراكش، المزود الرئيسي لتاجر مخدرات جرى إيقافه أول أمس الأحد بجماعة تغدوين بإقليم الحوز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني يأتي بعدما قامت درك أيت أورير باستنطاق تاجر مخدرات جرى إيقافه بجماعة تغدوين، الذي أقر بأن مزوده الرئيسي يقطن بأحد أحياء مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

ومن أجل تنفيذ هذه العملية الأمنية، جرى التواصل مع أمن مراكش، لوضع خطة محكمة من أجل إلقاء القبض على الموقوف المعني، وبعد تفتيش منزله، جرى حجز ما يزيد عن 300 قرص مهلوس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ثمن القرص الواحد من هذه المادة المخدرة يبلغ 100 درهم، مضيفة أن التفتيش أفرز عن حجز ما يزيد عن خمسة وعشرون ألف درهم.

وجرى اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك بأيت أورير بإقليم الحوز، من أجل استكمال إجراءات التحقيق، في انتظار عرضه لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ولد حميدو الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 02:51
و مادا بعد التوقيف ادا لم يكن ردع في الاحكام و انا اتساءل كيف ان المجرمين يستفيدون من العفو بينما من سرق كيلو من الاسلاك النحاسية للدولة يعاقب بطريفة معروفة و هي خمس سنوات و قد سبق لخالي ان سمع خشخشة في منتصف الليل و عندما اطل من النافدة وجد شخصا بعربة يجر اسلاكا نحاسية و عندما قال له
اش تدير
رد عليه
غير انعس اعمي هاني راحنا تنسرقو غير الدولة
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7
2 - ولد حميدو الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 03:45
انا ما فهمت والو
لمادا لم يتم توقيف باءعي التقسيط فالموقوف يعرفهم واحدا بواحد ام ان من يبيعون للمستهلكين عندهم رخصة و الممول غير قانوني
ادا قضينا على ممول سيظهر اخر ليزود التجار ما داموا احرار
من يشتري قرصا ب 100درهم فهدفه هو العربدة و السرقة و الاجرام
نحن ننتقد السعودية في حقوق الانسان و لكن على الاقل تردع حتى تجار الحشيش فبالاحرى اصحاب القرقوبي
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5
3 - Abdellatif , الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 03:56
Il doit se faire interrogé de la source de provenance de cette drogue dangereuse ,la nationalité et le pays de ce réseau de trafiquants de drogue. On dirait que ces gens visent nos enfants pour détruire leur vie. 55
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4
4 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 06:47
فليكن الحكم جاءر في حق أصحاب وباءعي المخدرات بأنواعها...والاعدام في حق القتلة والارهابيين.ومغتصبي النساء والأطفال ومهددوا سلامة المغاربة في الطرقات بأسلحة مختلفة أنواعها وأحكامها...فالعذاب ثم العذاب لمن يرد الشر للمغرب والمغاربة الكرام..
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4
5 - محارب سابق الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 06:54
يجب مراجعة مدونة القانون الجنائي حتى تصبح مثل هذه الجرائم جنائية بدلا من جنحية تلبسية. و التشديد على عقوبات الاتجار في المخدرات و لما لا جعلها في الاعدام لأننا أصبحنا نرى ان أبشع الجرائم يرتكبها المقرقبون و المخدرون.
عشت أحداث واقعة احد الاشخاص قتل والدته تحت وقع التخدير و تم القبض على مزوده و بحوزته 2608 حبة من الأقراص المهلوسة و حكم على القاتل ب 25 سنة في حين حكم على تاجر المخدرات ب 3 سنوات في حين أن الحكم كان يكن بالإعدام في حق تاجر المخدرات و بايداع القاتل بمصحة المعالجة من الإدمان.
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6
6 - بيضاوي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 08:51
و هل يخفى عليكم التجار الكبار
اسئلوا الصغار و ستعرفون من يروج هدا الكم الهائل من القرقوبي و الكوكايين
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3
7 - عبد اللطيف الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:08
مجرمي شمهروش قتلوا ساءحتين بريءتين حكم الاعدام كان منصفا...وتاجر القرقوبي يقتل ابني وغدا إبنك لماذا لا نخرج الى البرلمان ايها الشعب المغربي لاصدار عقوبة الاعدام لمروج القرقوبي ..ماذا ننتظر فسادا عارما وقتلا هنا وهناك ...ان المسألة اذا لم تعالج من جذورها فستعطينا تلوثا مجتمعيا طويل المدى
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7
8 - عبد الله الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:08
هناك العديد من الدول حاربت هذه الآفة بتطبيق حكم الإعدام في حق تجار المخدرات. لانهم يقومون بالقتل العمد لشباب الأمة بهذه السموم . نتمنى ان يحذو المغرب حذو تجربة هذه الدول بتطبيق عقوبة الإعدام في حق تجار المخدرات، لتجفيف منابع المخدرات وتطهير البلاد من هذا الخبث.
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4
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