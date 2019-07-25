غرق 3 فتيات من عائلة واحدة في "واد لحضر"

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت ثلاث فتيات، شقيقتان وقريبة لهما، مصرعهن غرقا، مساء اليوم الاثنين، حين كن في رحلة استجمام بواد لحضر ضواحي تازة.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحايا، وكلهن قاصرات، كن بصدد الاستجمام بالمكان المعروف بـ"كلسة الحجرة" على واد لحضر بمدخل مكناسة الغربية، قبل أن تجرفهن حفرة مائية من بقايا مقلع عشوائي للرمال على المجرى المائي المذكور.

ووفق المصادر ذاتها فإن الفتاتين الشقيقتين، وهما من حي بيت غلام وسط تازة، كانتا في زيارة لعائلة لهما بمنطقة "القناطر البيوض" بجماعة مرزوقة نواحي تازة، قبل أن تقودهما رحلتهما رفقة فتاة من الأسرة المذكورة إلى الموت غرقا بواد لخضر.

ورغم نقل الضحايا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن باجة بتازة، قصد إنقاذ حياتهن، إلا أنهن وصلن إليه جثثا هامدة، تم إحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى المذكور قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.