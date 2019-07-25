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الرئيسية | حوادث | غرق 3 فتيات من عائلة واحدة في "واد لحضر"

غرق 3 فتيات من عائلة واحدة في "واد لحضر"

غرق 3 فتيات من عائلة واحدة في "واد لحضر"
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:00

لقيت ثلاث فتيات، شقيقتان وقريبة لهما، مصرعهن غرقا، مساء اليوم الاثنين، حين كن في رحلة استجمام بواد لحضر ضواحي تازة.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحايا، وكلهن قاصرات، كن بصدد الاستجمام بالمكان المعروف بـ"كلسة الحجرة" على واد لحضر بمدخل مكناسة الغربية، قبل أن تجرفهن حفرة مائية من بقايا مقلع عشوائي للرمال على المجرى المائي المذكور.

ووفق المصادر ذاتها فإن الفتاتين الشقيقتين، وهما من حي بيت غلام وسط تازة، كانتا في زيارة لعائلة لهما بمنطقة "القناطر البيوض" بجماعة مرزوقة نواحي تازة، قبل أن تقودهما رحلتهما رفقة فتاة من الأسرة المذكورة إلى الموت غرقا بواد لخضر.

ورغم نقل الضحايا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن باجة بتازة، قصد إنقاذ حياتهن، إلا أنهن وصلن إليه جثثا هامدة، تم إحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى المذكور قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - متاسف الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:14
ان لله وان اليه راجعون، اللهم ارحمهم وارزق اهلهم الصبر والسلوان
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31
2 - كمال الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:14
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليهن و الصبر الكبير لأهلهن اللهم أسكنهن الجنة أمين يا رب العالمين.
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31
3 - ام سلمى الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:17
انا لله وانا اليه راجعون.الله يرحمهم ويصبر عائلتهم
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28
4 - عباس جعوني الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:32
لا حول ولا قوة الا بالله !!
هذه المدينة لا تذكر الا في الحوادث والمآسي !!
انا لله وان اليه راجعون
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26
5 - بنتخو الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:34
انا لله وانا اليه راجعون لله مااخذ ولله مااعطى اللهم ارحمهن وارزق ذويهن الصبر والسلوان
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19
6 - AHMED الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:35
إنا لله وإنا إليه راجعون. و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله ما أعطى ولله ما أخذ. فاللهم ارزق ذويهن الصبر و السلوان. و تقبلهن يا رب بقبول حسن.
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22
7 - للاسف الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:38
لا حولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم وجعلهم مع شهداء وصالحين
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11
8 - marocain الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:39
لاحولة و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم الله اصبر الاهل ديالهم.
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10
9 - Rachid nederland الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 00:00
الغريق يجب انقاذه في الحين وليس نقله الى المستشفى وبعد ذلك انقاذه.
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46
10 - محمد الزموري الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 00:09
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهن وأغفر لنا و لهن قدر الله و ما شاء فعل وتعازينا الحارة لأهلهن الله يصبركم
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13
11 - مواطنة حرة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 00:20
اشمن تشريح طبي صاافي البنات ره باين بش ماتو.الله إرحمهوم مياكن ويصبر اهاهم.
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17
12 - ورزازات الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 00:24
لا إله إلا الله . ماتدري نفس بأي أرض تموت . الله يرحمهم ويصبرهم في هاذ المصاب الجلل. إن لله وإنا إليه راجعون .
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15
13 - ولد تازة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 03:42
اللهم ارحمهم واغفرلهم يارب العلمين
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4
14 - خالد F الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 11:08
الهم ارحمهن برحمتك وتقبلهن شهيدات يا أرحم الراحمين.
يجب الإنتباه من الحفر التي تكون في البحر أو النهر، و من لا يعرف السباحة ممنوع عليه مغادرة الشاطئ، فتحت سطح الماء هناك عالم آخر، يكفي وضع un masque tuba لترى ظلاما يخفي قاع البحر ويزرع نوعا من الخوف والرهبة. مزيدا من الحذر والأعمار بيد الله.
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3
15 - إن لله وإن إليه راجعون الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:19
اللهم رحمهم برحمتك الواسعة وجعلهم من شهداء الأبراار وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ونقهم من ذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ورزق أهلهم صبر إنك مجيب دعوااات يارب العالمين
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3
16 - ملاحظ الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 17:05
التشريح الطبي يعني ازالة الاعظاء باش ءتاجرو فيهم .قالك حقوق الإنسان اللهم اعطي اللصبر لوالديهم
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1
17 - تازي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 17:54
الموت كان لجهل الحاضرين بتقنيات الاسعاف .. يقال ان الروح لم ترافق اجساد الثلاثة حين الغرق لكن بعد الانقاد و يبقى التساؤل مطروحا .. هل تاخر سيارة الاسعاف او عدم الاستغاثة باهل الطب بمكناسة ؟ دون الحديث عن الحفر عن الرمال دون ضوابط و دون تنبيه عن الاماكن الخطرة .. قد يبدو المستنقع سهلا و لكن حين الغوص لا تجد له غورا
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2
18 - Tazi tazi الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:49
سكان مدينة تازة يلجؤون إلى الوديان والجبال أما إذا أردت السباحة في مسبح المسعودي يجب أن يكون جيبك مملوء بالمال .اللهم ارحمهم يا رب العالمين.
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19 - هههه الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 18:59
التشريح الطبي يقدر يكون غير معاينة فقط.الله يرحمهم
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