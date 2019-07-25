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كُتّاب وآراء
السرقة والمخدرات تسلب حريّة أشخاص في برشيد
عرضت عناصر الشرطة القضائية ثلاثة أشخاص على ممثل الحق العام بالدائرة الاستئنافية بسطات للاشتباه في تورّطهم في أفعال إجرامية مختلفة تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاتجار بالمخدرات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة بمختلف أحياء عاصمة أولاد حريز، في سياق المجهودات الأمنية الهادفة إلى تعزيز توفير الأمن لدى المواطنين وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إليهم، قبل عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.