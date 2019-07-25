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الرئيسية | حوادث | الشرطة تتعقب عصابة إجرامية بين الرباط وتمارة

الشرطة تتعقب عصابة إجرامية بين الرباط وتمارة

الشرطة تتعقب عصابة إجرامية بين الرباط وتمارة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 17:02

تفاعلا مع تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي من عصابة إجرامية تستهدف المواطنين بمدينتي الرباط وتمارة، تمكنت المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي النصر بمدينة تمارة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أعقبت تسجيل ارتكاب أفراد العصابة الإجرامية لعدة سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال سيارة خفيفة، خصوصا بالمدار الطرقي الرباط، بين مدينتي الرباط وتمارة.

السيارة المكتراة المستعملة في تنفيذ هذه الاعتداءات الإجرامية، يقول البلاغ، تتواجد بالمحجز البلدي، وذلك بعد تعرضها لحادثة سير عرضية تسببت في وفاة أحد أفراد هذه العصابة الإجرامية، وذلك بمنطقة سيدي يحيى الواقعة خارج المدار الحضري.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة شخص آخر يشتبه في تورطه في تصريف المسروقات، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف عدد من شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جون بولتون الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 17:14
نشيد بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ولكن. يجب الحكم بأقصى العقوبات على تلك المجرمين وعدم الإستفادة من العفو
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21
2 - Fsihi الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 18:45
الله يوفق رجال الأمن .هذ البلاد في حاجة لهم.
بتيسير يا رجال الأمن.
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20
3 - الامن ثم الامن ثم الامن??????? الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 00:04
السلام علیکم لتنبیه لقد تم النصب علی امی بحی کیش الودایه بتماره بطریقه ما یسمی بالسماوی و سلبوها حوالی 38000 dh و ما یقدرب ٍ 32000dh من الذهب فخوذوا حذرکم و خصوصاً النساٸ فاین هذا الامن ؟؟
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-5
4 - hespresso الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 11:21
Ajiw tchoufou Slaaaa, l'agression en plein jour, faites attention les slaouis, il y des agresseurs partout, chaque fois vous voyez 02 personnes sur des moto 103, protégez vous, , Rahoum ja3rou, ma soeur a failli s'agresser si ce n'est un épicier du quartier qu'elle a proteger. au bon entendeur
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