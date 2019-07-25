الشرطة تتعقب عصابة إجرامية بين الرباط وتمارة

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي من عصابة إجرامية تستهدف المواطنين بمدينتي الرباط وتمارة، تمكنت المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي النصر بمدينة تمارة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أعقبت تسجيل ارتكاب أفراد العصابة الإجرامية لعدة سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال سيارة خفيفة، خصوصا بالمدار الطرقي الرباط، بين مدينتي الرباط وتمارة.

السيارة المكتراة المستعملة في تنفيذ هذه الاعتداءات الإجرامية، يقول البلاغ، تتواجد بالمحجز البلدي، وذلك بعد تعرضها لحادثة سير عرضية تسببت في وفاة أحد أفراد هذه العصابة الإجرامية، وذلك بمنطقة سيدي يحيى الواقعة خارج المدار الحضري.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة شخص آخر يشتبه في تورطه في تصريف المسروقات، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف عدد من شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.