فرقة خاصة توقف مشتبها بتطرفه في القصر الكبير

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية شخصا، مشتبها في تطرفه، بعدما تمت مداهمة منزله الكائن بحي الأندلس في مدينة القصر الكبير.

مصادر هسبريس أوردت أن فرقة خاصة تابعة لـ"BCIJ" عملت، اليوم الثلاثاء، على اقتحام منزل المشتبه فيه؛ حيث تم توقيفه.

ونقل المعني بالأمر، تقول المصادر ذاتها، إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في مدينة سلا، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.