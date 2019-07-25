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الرئيسية | حوادث | فرقة خاصة توقف مشتبها بتطرفه في القصر الكبير

فرقة خاصة توقف مشتبها بتطرفه في القصر الكبير

فرقة خاصة توقف مشتبها بتطرفه في القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 16:20

أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية شخصا، مشتبها في تطرفه، بعدما تمت مداهمة منزله الكائن بحي الأندلس في مدينة القصر الكبير.

مصادر هسبريس أوردت أن فرقة خاصة تابعة لـ"BCIJ" عملت، اليوم الثلاثاء، على اقتحام منزل المشتبه فيه؛ حيث تم توقيفه.

ونقل المعني بالأمر، تقول المصادر ذاتها، إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في مدينة سلا، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hamid الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 17:25
والله ماتسالي مع هذا المرض عقلهم فيه غير القتل والدمار ماحافظ حتى الفاتحة مقادة وباغي يولي هو زعيم الخلية الله يخليها سلعة تسلطت بينا
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25
2 - مغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 17:26
جزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهود، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه، وأن يهدي شبابنا لما فيه صلاحهم يارب العالمين
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22
3 - سوس الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:03
اما ارهابيو الكريساج وحاملوا السلاح الابيض والسيوف ما محلهم من الاعراب؟
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10
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