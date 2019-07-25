24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. خروقات واختلالات في مشاريع السدود تهدد الأمن المائي للمغاربة (5.00)

  2. ابتسامة العثماني (5.00)

  3. مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات (5.00)

  4. وحدات القوات المسلحة الملكية تستقبل الفوج الأول للخدمة العسكرية (5.00)

  5. وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اعتقال شاب عشريني بسبب التواصل مع "داعش"

اعتقال شاب عشريني بسبب التواصل مع "داعش"

اعتقال شاب عشريني بسبب التواصل مع "داعش"
مصطفى البكار
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 18:10

تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بتزنيت والمنطقة الإقليمية للأمن، اليوم الثلاثاء، من اعتقال شاب يشتبه في موالاته لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عملية إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة والمتحدر من جماعة وجان قيادة أولاد جرار، تمت بداخل أحد المنازل في حي "إمي أوكادير" بالمدينة القديمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتابعة الأمنية للموقوف كشفت عن تواصله المستمر مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي وتروج لخطاباته المتطرفة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تباشره الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عادل الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 18:24
الشباب عامة يعشقون حب الاستطلاع، فالدولة محقة في التحقيق معهم بسبب تواصلهم مع داعش، لكنها ملزمة أولا بنهج مقاربة فكرية لنزع فتيل الفكر الداعشي من عقولهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - جون بولتون الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 18:24
برافو رجال الأمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - محمد المغربي الطانطاني الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 18:46
الشباب المغربي سهل الاختراق بسبب ضعف منظومة التعليم، و بسبب المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
4 - طنجة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:06
ليهدي شبابنا لا دراسة ولا عمل كيضيعو حياتهما وحتى المجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - FAQ الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:56
الامية و انعدام فرص الشغل تسهل على هذه الافاعي الداعشية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - عبدالرحيم.اركيبي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 22:40
عندما يكون الفراغ التربوي الايماني سواء داخل الاسرة بمعنى الام والاب صحبتهم لابناءهم صغارا وكبارا..مبنيتا على حب الخير وابداع والتسامح كلها قيم نبيلة تغرس في الابناء كبذور وتسقى بماء الذكر وخوف الله تعالى ويحصد المنتوج عمليا هو السلوك ظاهريا سمت حسن ومعاملة طيبة مع اي كيان في الاءرض.
جمالية الحياة هو غرس المحبة الباطنية والرحمة والمرحمة...كلها خصال نبوية ورحمة للعالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.