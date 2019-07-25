اعتقال شاب عشريني بسبب التواصل مع "داعش"

مصطفى البكار

تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بتزنيت والمنطقة الإقليمية للأمن، اليوم الثلاثاء، من اعتقال شاب يشتبه في موالاته لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عملية إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة والمتحدر من جماعة وجان قيادة أولاد جرار، تمت بداخل أحد المنازل في حي "إمي أوكادير" بالمدينة القديمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتابعة الأمنية للموقوف كشفت عن تواصله المستمر مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي وتروج لخطاباته المتطرفة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تباشره الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.